Azione, guerra e sentimento nell’America malata P.T. Anderson (con DiCaprio) firma un capolavoro

Dopo una giovinezza di rivolte, rapine e sostegno paramilitare alle migrazioni a fianco della moglie guerrigliera Perfidia, nera femminista machista in un passato prossimo che contiene il remoto anni ‘60/70 hippie & Black Panther, DiCaprio torna a impugnare il fucile in un presente d’umore trumpiano: Sean Penn, militare razzista con l’ideologia incisa nelle pallottole e nel grugno, autore di un ricatto sessuale a Pefidia, gli ha rapito la figlia adolescente mulatta, pronto a eliminarla nel caso fosse in realtà sua figlia, onta inaccettabile ora che è nella massoneria dei suprematisti. È solo un cenno alla complessità di un centrato pamphlet d’azione, guerra e sentimento sulla malattia americana, opera altissima e divertentissima istigata dal capolavoro di Thomas Pynchon Vineland, che si direbbe intraducibile, se non fosse che Anderson è un genio della drammaturgia al cinema. Avocando alla sua visione dinamica, profonda, un corredo delle combinazioni più riuscite del cinema Usa di complotto e inseguimento, l’autore pluripremiato del Petroliere si tiene al limite della parodia di un inaudito presente, e quando allude a una satira della nevrosi di un popolo e della sua storia lascia una greve amarezza, una misteriosa inadeguatezza. Imperdibile.

Silvio Danese