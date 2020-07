Se guardiamo al cinema e alle serie TV notiamo che negli ultimi anni ha ripreso quota il fascino per i viaggi spaziali e in particolare quelli verso Marte: ne sa qualcosa il Matt Damon di 'Sopravvissuto - The Martian' (2015) e fra un paio di mesi lo saprà anche Hilary Swank, due volte premio Oscar e protagonista della serie TV 'Away': il teaser trailer, fresco di pubblicazione, annuncia l'uscita in streaming su Netflix per il 4 settembre, promettendo di utilizzare l'esplorazione dello spazio come contraltare per l'indagine del nostro mondo interiore.

Away, la serie TV

Scandita in dieci episodi, la trama è ambientata in un futuro prossimo e ruota attorno alla prima missione umana diretta verso Marte: è capitanata dall'astronauta statunitense Emma Green (interpretata da Hilary Swank) ed è formata da colleghi russi, cinesi, indiani e britannici, che dovranno restare lontano da casa e dagli affetti più cari per ben tre anni, sempre che tutto vada secondo i piani e la tempistica venga rispettata. L'equipaggio dovrà imparare a gestire le dinamiche interpersonali a bordo e a mantenere i legami con coloro, famigliari e amici, che sono rimasti sulla Terra. Non sarà facile.



'Away' è stata creata da Jessica Goldberg e Andrew Hinderaker, che insieme hanno scritto la serie TV 'The Path' e che separatamente hanno lavorato a titoli come 'Parenthood' (Goldberg) e 'Penny Dreadful' (Hinderaker). Il produttore esecutivo è invece Jason Katims, veterano dei drammi televisivi e premiato con un Emmy grazie a 'Friday Night Lights'.



Nel cast, accanto a Hilary Swank (premio Oscar per 'Boys Don't Cry' e 'Million Dollar Baby') troviamo Vivian Wu, Monique Curnen, Mark Ivanir, Ato Essandoh, Adam Irigoyen, Josh Charles e Talitha Bateman.



Il teaser trailer doppiato in italiano





Leggi anche:

- The Old Guard, esce il film con Luca Marinelli e Charlize Theron

- No Time to Die: James Bond resiste nonostante il Coronavirus

- I segreti de La Roja, esce il documentario sui mondiali di calcio 2010