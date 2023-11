Avvio da Oscar. Il fumetto di Max Pezzali

Sarà un’apertura da Oscar quella di oggi di Lucca Comics & Games, la grande festa del fumetto, dei giochi e dell’animaziomne che andrà avanti fino a domenica 5 novembre. Oltre alle varie autorità (dal sindaco Mario Pardini, al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, fino al ministro degli Esteri Antonio Tajani) alle 11 sul palco del Teatro del Giglio con il direttore Emanuele Vietina ci sarà Michel Gondry, vincitore della prestigiosa statuetta nel 2005 per la sceneggiatura originale di Se mi lasci ti cancello.

Nel vastissimo programma del festival, oggi spicca Scrivere l’America il racconto degli Usa con tre grandi sceneggiatori: Garth Ennis Joe Kelly e Howard Chaykin (14.30 Sala Tobino di Palazzo Ducale). Poi un omaggio a Bonvi con un podcast a lui dedicato (ore 13 chiesa di San Giovanni), un coinvolgente incontro sul rapporto madre-figlia osservato con gli occhi di Silvia Ziche (che in La Gabbia affronta il ricordo della madre scomparsa) e Kalina Muhova (che in Odio l’estate ne indaga le sfumature nella complessità della malattia) in San Girolamo alle 14.30. Attesissima la presentazione del fumetto di Max Pezzali (nella foto, ore 15.30 Teatro del Giglio) e nel pomeriggio anche Bruno Bozzetto, che si racconta ne La vita animata del Signor Bozzetto, dalle 16 all’Auditorium del Suffragio.