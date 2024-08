Avventura Gucci Dive. Tocchi contemporanei e prestazioni al top

I nuovi orologi Gucci Dive rafforzano lo spirito avventuroso della collezione con alcuni tocchi contemporanei. Le prestazioni subacquee migliorano grazie a un’impermeabilità fino a 300 metri e a una lunetta unidirezionale in ceramica nera che garantisce un controllo del tempo più sicuro sott’acqua. La collezione comprende cinque nuovi orologi automatici da 40 mm, tutti con quadranti ricchi di dettagli ornati dall’iconico motivo GG della Maison e impreziositi da raffinati fondelli con stampa rosa dei venti per sottolinearne l’ispirazione nautica. Due versioni classiche con un affascinante quadrante verde o blu sono completate da bracciali in acciaio. Gli altri tre modelli esibiscono sportivi cinturini in caucciù ornati dalla scritta GUCCI di colore coordinato al quadrante. Di questi, due versioni sono dotate di quadrante blu o verde e cassa in acciaio, mentre la terza versione, in nero, esibisce un rivestimento pvd nero con dettagli rossi.

