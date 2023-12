Aventina, la bottega contagia la tavola

La bottega, l’alta qualità dei prodotti di una bottega a cinque stelle, la assapori e gusti. Subito. Lì, accanto al profumo dei formaggi e degli affettati migliori. E mica è facile trasformare il meglio della carne, dei vini, di tutto quello che vedi al bancone, in piatti segnati dal gusto della Roma che ti gira attorno. L’Aventina, a due passi dalla Piramide Cestia, è tutto questo. Nata da un’idea di Andrea Ceccarelli, che ha voluto dare vita a una bottega del tutto inimitabile. Lui che si è tuffato nel gusto, nonostante la sua professione girasse in altri settori, come l’immobiliare. All’Aventina tutto è speciale, particolare. Per i romani, è vero, ma non solo. Macché. Ai tavoli del ristorante i piatti li propone Andrea Serena fedele al motto ’dal banco al piatto’. Pasta fresca, prosciutti tagliati a mano (italiani e spagnoli), l’offerta di una enoteca da ammirare con 400 etichette. Per tutti. E poi la carne: Chianina, Fassona, Simmenthal. La griglia su tre pietre utilizzata per la cottura è la chiave per trattenere il gusto senza se e senza ma. ’Dal banco al piatto’, con Roma al centro. I pici alla carbonara o cacio e pepe sono un racconto perfetto. E senza tempo.

Ri.Ga.