© Riproduzione riservata

Marvel Studios non ci lascia il tempo di respirare: ha pubblicato online il primo trailer lungo di 'Avengers: Endgame' giusto una manciata di giorni dopo che Captain Marvel ha fatto il suo ingresso ufficiale nell'universo dei super eroi, conquistando un notevole successo di pubblico e critica. Del resto, sin dall'inizio l'eroina interpretata da Brie Larson era destinata a giocare un ruolo essenziale nella resa dei conti contro l'alieno Thanos.Atteso nelle sale cinematografiche italiane il 24 aprile 2019, giorno più giorno meno in contemporanea con il resto del mondo, 'Avengers: Endgame' concluderà la lunga saga di Thanos e anche la cosiddetta terza fase dell'Universo Cinematografico Marvel.Dal punto di vista produttivo e narrativo siamo di fronte al capitolo finale di un percorso enorme, dopo il quale inizierà una fase completamente nuova in termini di trame orizzontali (cioè comuni a più film) e verticali (cioè interne a un'unica pellicola). Prima, però, c'è da scoprire come i sopravvissuti al genocidio di Thanos riusciranno a rimettere insieme i pezzi e a ribaltare la situazione.Molti sondaggi concordano nel dire che 'Avengers: Endgame' è il blockbuster più atteso del 2019 e che quasi nessun film di supereroi ha generato nei fan altrettanta impazienza. Si calcola che nel solo primo weekend e nei soli Stati Uniti, il box office si aggirerà fra i 250 e i 290 milioni di dollari, cioè più della metà dei costi sostenuti, promozione inclusa.Nessuno dei portavoce di Marvel Studios lo dice apertamente, ma è abbastanza chiaro che l'obiettivo finale è di superare i due miliardi di incassi in tutto il mondo. A riempire ulteriormente il portafogli della produzione ci penseranno i mercati secondari, a partire dal merchandising.Leggi anche: