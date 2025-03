Avengers: Doomsday, il super cast del nuovo film Marvel, tra ritorni e sorprese

Il prossimo capitolo dell'Universo Cinematografico Marvel (MCU) punta ancora più in alto. La produzione di "Avengers: Doomsday" ha recentemente svelato il suo cast stellare, suscitando grande entusiasmo tra i fan. La pellicola, prevista per il 1° maggio 2026, promette di riunire volti familiari e nuove aggiunte, ampliando ulteriormente l'universo narrativo Marvel. Sì, ci sarà Chris Hemsworth nei panni di Thor. E Sì, ci sarà anche Robert Downey Jr., nel ruolo del villain della storia.

Il cast di Avengers: Doomsday, i ritorni attesi

Tra i protagonisti che riprenderanno i loro ruoli iconici troviamo Chris Hemsworth nei panni di Thor, Anthony Mackie come il nuovo Captain America, Sebastian Stan nel ruolo di Bucky Barnes/Winter Soldier, Paul Rudd che torna come Scott Lang/Ant-Man, Tom Hiddleston nel ruolo di Loki, Letitia Wright che interpreta nuovamente Shuri (la nuova Black Panther), Simu Liu (ancora Shang-Chi), Florence Pugh che incarna Yelena Belova, la nuova Vedova Nera.

E ancora David Harbour (Red Guardian), Wyatt Russell (U.S. Agent), Hannah John-Kamen (Ghost), Lewis Pullmann (che probabilmente sarà Sentry).

Ci saranno, provenienti d a diverse altre saghe , anche Kelsey Grammer (Beast), Alan Cumming (Nightcrawler), James Marsden (Ciclope), Rebecca Romijn (Mystica) e Channing Tatum (Gambit).

L’annuncio su YouTube

Il nuovo cast è stato annunciato con un video su Youtube, inevitabilmente cliccatissimo:

Ma nel cast ci sono delle new entry, in corrispondenza di altri personaggi del Marvel Cinematic Universe. Dai Fantastici 4 arrivano Pedro Pascal (che interpreterà Reed Richards/Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (interpreterà Sue Storm/Donna Invisibile), Joseph Quinn (Johnny Storm/Torcia Umana) e Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/La Cosa).

Tornano, un po’ a sorpresa, anche Patrick Stewart e Ian McKellen, nei ruoli di Professor X e Magneto. Significa una integrazione degli X-Men nel MCU.

Robert Downey Jr. il cattivo

Una delle notizie più sorprendenti riguarda Robert Downey Jr., storico interprete di Tony Stark/Iron Man, che tornerà nel MCU, ma questa volta nel ruolo del villain Doctor Doom. Un cambio di programma (e di personaggio) che sta suscitando grande curiosità e attesa.

I grandi assenti

Nel prossimo film sugli Avengers spiccano anche alcune assenze di rango. Ad esempio Brie Larson (Captain Marvel), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Tom Holland (Spider-Man) e Elizabeth Olsen (Scarlet Witch). Non sembra parteciperanno nemmeno Famke Janssen (Jean Grey), Halle Berry (Tempesta), Hugh Jackman (Wolverine) e Ryan Reynolds (Deadpool).

Cosa significa? Non è dato saperlo al momento, la trama è segretissima; ma queste assenze hanno sollevato domande riguardo al coinvolgimento futuro di questi attori personaggi nell'MCU.

Avengers, dai fumetti al cinema

Un po’ di recap. Gli Avengers nascono nei fumetti Marvel nel 1963, creati da Stan Lee e Jack Kirby. Il team originale comprendeva Iron Man, Thor, Hulk, Ant-Man e Wasp, ma nel corso degli anni, la formazione è cambiata, includendo numerosi eroi dell'universo Marvel.

Il salto sul grande schermo avviene nel 2012 con "The Avengers", diretto da Joss Whedon, che riunisce i principali eroi introdotti nei film precedenti. Il successo del film consolida l'MCU come un fenomeno globale, portando a sequel come "Avengers: Age of Ultron" (2015), "Avengers: Infinity War" (2018) e "Avengers: Endgame" (2019), quest'ultimo divenuto uno dei film con il maggior incasso nella storia del cinema.

Con "Avengers: Doomsday", Marvel Studios punta evidentemente ancora più in alto, introducendo nuovi personaggi e storie che promettono di ampliare e arricchire ulteriormente l'universo cinematografico.