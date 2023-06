Avati horror: "Che piacere essere spaventati"

di Benedetta

Cucci

È d’obbligo scomodare la definizione "stracult", perché "di culto" sarebbe riduttivo. Per La casa dalle finestre che ridono, film horror diretto da Pupi Avati nel 1976, il mondo intero ha provato quella paura purissima, che, "artificialmente" solo il cinema può dare. O il tunnel dell’orrore. Inizialmente un mezzo flop, come racconta il regista bolognese, pian piano il passaparola fece il miracolo e davvero, la pellicola che arrivò dopo un vero disastro cinematografico come Bordella, soprattutto per via del sequestro, fece il giro del mondo. Difficile vederlo in televisione, ci fu un tempo in cui la vecchia Unità proponeva la videocassetta (peraltro con audio inascoltabile) in allegato, impossibile una visione sul grande schermo. Questa sera dunque, la proiezione in piazza Maggiore a Bologna, come “prequel“ del Cinema Ritrovato, è davvero un evento.

La casa dalle finestre che ridono, dove recitano Lino Capolicchio e Gianni Cavina, è stato finalmente restaurato sotto le Due Torri, nel laboratorio dell’Immagine Ritrovata che negli anni ha riportato al cinema classici splendidi. Alla fine, con qualche complicazione per via dei diritti, anche lo stracult della Bassa ferrarese arriverà al pubblico con una nuova e splendida luce. Più o meno la stessa che Pupi Avati vide quarantotto anni fa nelle terre del Delta, quando il suo storico direttore della fotografia Cesare Bastelli, con cui era impegnato a Cento sul set de La mazurka del barone della santa e del fico fiorone, esattamente nel 1975, lo portò a vedere quella zona. "Fui folgorato dalla visione di questi posti perché mi avevano dato delle suggestioni particolari ed ebbi immediatamente chiaro che lì diventava possibile l’impossibile – ricorda Avati, questa sera col fratello Antonio in piazza – così cercammo di combinare questo piccolissimo film con una troupe di sole 12 persone dove tutti facevano tutto, mio fratello Antonio faceva il produttore e allo stesso tempo lo scenografo, quelle bocche attorno alle finestre le ha dipinte lui. Fu veramente il piacere di fare una cosa in condizione estreme".

Il regista che ha appena portato al cinema La quattordicesima domenica del tempo ordinario, ammette che ancora oggi, quando capita nella Bassa ferrarese, la sensazione è sempre la stessa. Un "feeling" che descrive come "la fotografia di una siepe assolata". Poi si fa il giro e si va a vedere quello che c’è nella parte in ombra. "Quando vado lì, perché tra l’altro sto scrivendo un film da girare in quelle zone e in parte in America – racconta – trovo che sia un luogo rimasto identico a se stesso, com’era secoli fa". E prosegue: "Il Delta è rimasto così, le stesse acque, lo stesso orizzonte, gli aironi che volano, è tutto di una solennità che ti fa capire di essere fuori dal tempo. Lì possono accadere cose meravigliose e orrende, la favola contadina lì trova veramente un suo fondale, come da nessun’altra parte".

E poi spiega il perché del successo, anche dal punto di vista della paura: "Il film è diventato un classico del cinema perché racconta nel suo lato oscuro un luogo da sempre considerato rassicurante e spaventa perché innanzitutto ha spaventato noi che l’abbiamo scritto, io, mio fratello Antonio e Maurizio Costanzo. Le scene più spaventose le scrissi di notte". E l’ispirazione del plot che vede Stefano, pittore mancato, chiamato per il restauro di un misterioso dipinto nel paese? "Mi pare di ricordare – ecco la folgorazione – che trassi ispirazione da questa diceria secondo cui a San Leo, in Romagna, avevano riesumato le tombe e scoperto che uno dei vecchi parroci, dal bacino sembrava una donna".

Pupi Avati l’eclettico ha appena mandato nei cinema una storia d’amore con Gabriele Lavia e Edwige Fenech e ancor prima un film su Dante. L’horror è relax per lui. "Raccontare delle favole come le raccontavano a me o a mio fratello da bambini le zie o le nonne – conclude – è rilassante. Ti guardavano negli occhi per verificare il tasso di paura che riuscivano a produrre, a loro piaceva spaventarci ma a noi piaceva essere spaventati".