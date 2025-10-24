Autunno, nemico della chioma. Come proteggere i capelli da umidità e increspamento

L’autunno può diventare un nemico giurato della chioma. I capelli tendono infatti ad assorbire l’umidità presente nell’aria, dando vita al famigerato “effetto crespo”. Sui capelli ricci e mossi, l’increspamento è ancora più evidente, poiché la loro struttura ondulata rende più facile l’assorbimento, favorendo l’apertura delle cuticole. Il risultato? Ciocche gonfie, disordinate e più difficili da gestire.

La prevenzione è il primo passo per mantenere il controllo. Tra gli accorgimenti chiave, l’utilizzo di shampoo e balsamo anticrespo, formulati per levigare le cuticole e limitare l’assorbimento di umidità. Via libera anche ai prodotti nutrienti, che idratano il capello senza appesantirlo, seguiti da un balsamo disciplinante. È importante selezionare formule senza solfati, che potrebbero seccare la chioma, accentuando l’effetto crespo.

Anche l’idratazione è fondamentale per contrastare l’increspamento. Gli esperti consigliano una maschera alla settimana per ammorbidire il capello e ridurre la tendenza al rigonfiamento. Ideali gli impacchi contenenti oli naturali come argan, cocco o jojoba, che rinforzano la chioma senza appesantirla.

Sieri o oli anti-crespo si rivelano molto utili per sigillare le cuticole e proteggerle dall’umidità. Vanno applicati sulle lunghezze e sulle punte, per creare una barriera che impedisca l’assorbimento, preservando la lucentezza dei capelli. Anche il calore elevato del phon può peggiorare l’effetto crespo. Preferire quindi una temperatura bassa o media, utilizzando un diffusore in caso di capelli ricci.

Infine scegliere una spazzola a setole morbide o un pettine a denti larghi, soprattutto per pettinare i capelli bagnati. Strumenti che aiutano a distribuire uniformemente i prodotti senza spezzare i capelli, rendendoli così ancora più attaccabili dall’umidità. Una lacca leggera o uno spray anti-crespo possono essere gli alleati perfetti per mantenere il look sotto controllo durante l’intera giornata.