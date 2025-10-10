Autunno in musica!. Rock, pop, elettronica. Live per tutti i gusti

di Pierfrancesco PacodaCon l’arrivo dell’autunno, la musica dal vivo in Emilia Romagna torna ad esprimere un’offerta ricchissima che viaggia tra i linguaggi del rock, del grande pop, del jazz e dell’elettronica. Appuntamenti che testimoniano una straordinaria vitalità, con un vasto cartellone che attraversa la regione.

Le star, innanzitutto. Come gli OneRepublic, che questa sera, con il loro rock melodico che piace così a tanto ai giovani in ogni angolo del pianeta, si esibiscono alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Nello stesso spazio arriverà, attesissimo, il 24 e 25 ottobre, Marco Mengoni, prologo di una stagione, quella dell’arena in provincia di Bologna, che si annuncia piena di ospiti sia italiani che internazionali.

Ballate raffinatissime, sempre in tema di canzone d’autore, sono quelle che proporrà Niccolò Fabi il 13 ottobre al Teatro EuropAuditorium a Bologna. Tanti anche i nuovi talenti, i cantautori in particolare, ad iniziare Vasco Brondi, sofisticato narratore di ansie e aspirazioni generazionali e di Giulia Mei, una delle vere rivelazioni sonore del 2025, irriverente, con una capacità unica di dialogare con il pubblico. Entrambi sono questa sera a Parma. Entrambi si esibiscono alle Colonne Ventotto all’interno del Fragile Festival.

Nome storico, invece, quello di Angela Baraldi, stretta collaboratrice per molti anni di Lucio Dalla, che porta dal vivo l’11 ottobre al Teatro Comunale di Russi (Ravenna) le canzoni del suo recente album ’3021’, uscito per l’etichetta di Francesco De Gregori. Nello stesso giorno, al CISIM di Lido Adriano (Ravenna) ci sarà Dutch Nazari, voce tra le più originali del panorama dell’hip hop italiano con i brani del suo disco ’Guarda Le Luci Amore Mio’. Altro appuntamento con gli amanti del rap è quello con Anastasio il 17 ottobre al Locomotiv Club di Bologna.

Chi vuole essere al passo con i tempi e con le novità che arrivano dall’Inghilterra non può mancare il 15 ottobre a Reggio Emilia al Teatro Valli al concerto dei Kokoroko, formazione che mescola con tanto virtuosismo strumentale, jazz, funk e ritmi elettronici, una miscela creativa e multi culturale che ha portato il gruppo sui palchi dei più importanti festival.

Inglesi sono anche i The Darkness, il 18 ottobre al Vox Club di Nonantola (Modena). Il loro rock durissimo, pieno di citazioni psichedeliche ha conquistato negli anni un pubblico sempre più vasto.

Seconda giornata, oggi, a Bologna del ROBOT Festival, rassegna sulle frontiere in movimento dell’elettronica, che si svolge in diversi luoghi della città. Al DumBO il tastierista Alessandro Cortini, che fa parte del gruppo americano Nine Inch Nails, presenta il suo lavoro solista ’Nati infiniti’. Mentre è dedicato agli appassionati del jazz il concerto di Billy Cobham il 23 ottobre al Teatro Celebrazioni di Bologna.

Il batterista che ha attraversato l’epopea della musica afro americana, collaborando con Miles Davis in dischi che hanno segnato il suono contemporaneo come ’Bitches Bew’, si esibirà accompagnato dalla Time Machine Band.