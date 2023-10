Autunno e anziani. I consigli più utili

di Marina Santin

Le giornate si accorciano, il bel tempo cede il passo a pioggia e grigiore e il termometro scende. Il cambio di stagione e l’arrivo dell’autunno si fanno sentire, sia a livello fisico che mentale. A risentirne maggiormente, le persone fragili, in particolare gli anziani. Per loro infatti, è un periodo insidioso perché molti problemi di salute quali difficoltà respiratorie, artriti, reumatismi e patologie cardiovascolari possono peggiorare, influenze e raffreddori sono sempre in agguato e, non ultimo, l’umore ne risente.

La cooperativa sociale Sant’Anna 1984 – specializzata nell’assistenza domiciliare a persone anziane o malate, che opera a Roma e a Milano – ci suggerisce alcuni consigli per aiutare le persone della terza età ad affrontare al meglio questo momento delicato. Un’alimentazione leggera, basata su pasti caldi e nutrienti, una buona idratazione, un po’ di attività fisica e momenti in compagnia sono indispensabili.

"Anche durante l’inizio della stagione autunnale, è importante che gli anziani respirino aria fresca e facciano un po’ di movimento, facendo passeggiate all’aperto e vestendosi ’a cipolla’ con indumenti comodi da togliere qualora si avvertisse caldo – spiega Kristina Tantenko (nella fotoin alto), presidente di Sant’Anna 1984 –. È inoltre importante mantenere una dieta sana ed equilibrata, senza cedere alla voglia, indotta dalle temperature più fredde, di pietanze elaborate e pesanti da digerire. Fondamentale anche bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno, sebbene le basse temperature non facciano avvertire la sensazione di sete".

Attenzione anche alla temperatura degli ambienti interni, meglio regolarla tra i 21°e 23° e curare l’umidificazione, un’abitazione fredda o con aria secca può essere un’insidia. Da non dimenticare poi che la pelle delle persone in età è più delicata e sottile, applicare una crema nutriente e idratante contrasta i danni causati dal clima rigido. L’arrivo della stagione fredda può avere anche conseguenze psicologiche, definite Disturbo Affettivo Stagionale (SAD). A causarlo, l’accorciarsi delle giornate, poiché la minore quantità di luce influisce sulla produzione di neurotrasmettitori (serotonina) e ormoni (melationina). Ciò provoca tendenza a isolarsi, perdita d’interesse nelle attività quotidiane, affaticamento, stress, nervosismo, insonnia o, al contrario, sonnolenza.

"In autunno e in inverno è molto importante mantenere comunque gli anziani attivi e impegnati, non lasciandoli da soli troppo a lungo e coinvolgendoli in attività che impediscano loro di cadere in una sorta di depressione stagionale – consiglia Kristina Tatenko –. Per questo motivo, formiamo i nostri operatori in modo che siano in grado di seguire i loro assistiti anche in quelli che possiamo definire degli hobby, ma che in realtà nella terza età sono fondamentali per mantenere la mente lucida e lo spirito attivo".