Autunno con gusto . Il Cuneese scopre tutti i suoi tesori

Nel Cuneese la stagione dei colori e dei sapori si apre con ’Autunno con gusto’, la rassegna coordinata dall’ATL del Cuneese, l’ente del turismo, che da oltre vent’anni valorizza l’eccellenza enogastronomica locale. Questi eventi culminano nei piatti preparati dagli chef locali capaci di esaltarne profumi e sapori. Sono i funghi del Cebano a inaugurare la stagione, con l’uva profumata del Monregalese e delle Colline Saluzzesi. Ed è così che, sul finir dell’estate, si iniziano a raccogliere i frutti della terra: dalle patate di montagna alle erbe aromatiche, fino al variopinto mondo degli ortaggi e dei legumi di stagione. Aglio di Caraglio, Peperone Cuneo, Fagiolo Cuneo, Carota di San Rocco, Zucca di Piozzo, Porro Cervere, Cavolo di Margarita, Cece di Nucetto.

Non mancano poi i frutti con le brillanti tonalità delle castagne e dei marroni, della Mela Rossa Cuneo, delle mele Golden, fino alle gustose varietà di Renetta grigia di Barge, alle nespole, alle Pere Madernassa e ai gustosi frutti antichi promossi ad Ormea e in Valle Tanaro. Le montagne di Cuneo parlano anche attraverso i formaggi, il prodotto che più di tutti sa raccontare la vita, le tradizioni e i profumi e la bellezza dell’arco alpino piemontese.

Un capitolo importante della gastronomia cuneese va dedicato alle carni che vedono nella razza bovina Piemontese la sua celebrazione massima, insieme al Cappone di Morozzo, alla Chiocciola di Borgo San Dalmazzo Helix Pomatia Alpina, all’Agnello Sambucano e ai gustosi salumi Dop. Tanti prodotti che dà vita a piatti ricchi e saporiti: primo tra tutti la Bagna Caôda che, con il tuo tradizionale fujot, esalta il suo sapore con ortaggi crudi e cotti, piatto celebrato a Faule con l’omonima festa. Dal lavoro manuale prendono forma gli agnolotti della tradizione ripieni di carne, le Raviole della Valle Varaita, gli gnocchi, i Crouzet della Valle Stura, l’Ola al forno e la polenta: primi piatti gustosi che caratterizzano ogni singola vallata del Cuneese, senza dimenticare il noto fritto misto.