Autunno all’insegna di Chagall. Due eventi

di Stefano Marchetti"L’artista è come un poeta: deve dipingere i sogni, non la realtà", diceva Marc Chagall. E "se creo dal cuore, tutto funziona: se dalla testa, quasi nulla". Cantore della bellezza e custode della memoria, legato alle sue radici russe, ma aperto alle avanguardie, Chagall, scomparso quarant’anni fa, è stato un vero protagonista dell’arte del ‘900: identità, esilio, spiritualità sono fra i temi della sua affascinante (e tormentata) vena creativa.

Proprio Chagall sarà protagonista dell’autunno in Emilia Romagna. Sabato 11 ottobre al Palazzo dei Diamanti di Ferrara si aprirà la grande mostra su ’Chagall, testimone del suo tempo’ (a cura di Paul Schneiter e Francesca Villanti) che si potrà visitare fino all’8 febbraio 2026: attraverso 200 opere, fra dipinti, disegni e incisioni, con due sale immersive ci troveremo davvero avvolti e abbracciati dall’universo dell’artista.

Dal 18 ottobre al 18 gennaio 2026, poi, il Mar - Museo d’arte della città di Ravenna presenterà un altro importante evento espositivo, ’Chagall in mosaico. Dal progetto all’opera’, la prima mostra interamente dedicata al legame fra il grande artista e la tecnica musiva, un capitolo ancora poco noto del suo percorso creativo.

Volti scissi, ritratti che si specchiano, amanti che volano, animali che parlano: il mondo di Chagall trascende il visibile e la realtà. La sua vita non fu facile: dopo la rivoluzione del 1917 dovette lasciare la Russia, in contrasto con il suprematismo imperante, e si stabilì in Francia, ma con lo scoppio della Seconda guerra mondiale, l’occupazione nazista e la deportazione degli ebrei fu costretto a rifugiarsi negli Stati Uniti. Soltanto nel dopoguerra poté tornare in Europa e scelse poi di abitare in Provenza: è morto nel 1985, a 97 anni, a Saint Paul de Vence.

La mostra al Mar di Ravenna (evento di spicco della Biennale di mosaico contemporaneo) è organizzata proprio in collaborazione con il Musée national Marc Chagall di Nizza, ed è curata da Anne Dopffér, Gregory Couderc, Giorgia Salerno e Daniele Torcellini: per Ravenna Chagall ideò ’Le coq bleu’, realizzato nel 1957 dal mosaicista Antonio Rocchi, una delle opere più iconiche del Mar che in mostra ‘incontrerà’ altri capolavori come ’Le Grand Soleil’ (1965 - 67) creato da Chagall con Lino Melano, un’opera che l’artista donò alla moglie Valentina e quindi a lungo non è stata visibile al pubblico, o ’Les Amoureux’ (1964) realizzato per la Fondazione Maeght e l’Orphée (1969 - 71) oggi esposto presso il giardino della National Gallery di Washington.

Le informazioni utili per la mostra di Ferrara si possono trovare sul sito www.palazzodiamanti.it, mentre per quella di Ravenna è possibile cliccare su www.mar.ra.it