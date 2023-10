Autore da tre milioni di copie vendute

Alla lunga attività giornalistica, Luca Goldoni ha affiancato un’intensa produzione di libri: il primo, Scopriamo chi ci tradisce, uscì nel 1963, l’ultimo, Cosa farò da piccolo, nel 2018. Fra i suoi titoli più conosciuti: È gradito l’abito scuro (1972), Cioè (1977), Se torno a nascere (1981), Lei m’insegna (1983) e testi brillanti di argomento storico come Maria Luigia donna in carriera (1993) e Garibaldi l’amante dei Due Mondi (2003). Tra i premi vinti in carriera, il Libro d’oro per aver superato i tre milioni di copie vendute con i suoi titoli e la Palma d’Oro al salone dell’umorismo per Non ho parole.