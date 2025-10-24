Autentica Newcastle. Slang, birra da sogno e uno stadio-icona

di Matteo Donelli"It’s proper canny Matteo" esclama Mark davanti ad una splendida pinta di Newcastle Brown Ale. Mark è un amico di lunga data ma ancora dopo tanti anni di frequentazione, faccio fatica a capirlo con il suo inglese impossibile e a volte mi trovo ad annuire in modo insensato ai suoi slang. Gli abitanti di Newcastle, conosciuti come ’Geordies’ parlano uno dei dialetti più distintivi e difficili da capire di tutto il Regno Unito. Persino molti britannici hanno bisogno di sottotitoli per comprenderli!

L’accento Geordie è così unico che è diventato parte fondamentale dell’identità culturale della città. E il mio amico Mark è un ’Geordies’! "It’s proper canny Matteo" (tradotto: era davvero buona la birra)! E Mark ha proprio ragione parlando di uno dei simboli culturali cittadini. Colore ambrato rossastro nata nel 1927 dal colonello Jim Porter era la birra più amata dai lavoratori dei cantieri navali e delle miniere locali. L’etichetta blu con l’iconica stella a cinque punte rendono la ’Bottle of Dog’ una vera esperienza da fare nei pub.

Edifici vittoriani e strutture contemporanee come il Millennium Bridge sono un mix di storia e modernità che solo Newcastle può offrire. Nata nel 1080 dai Normanni, la città divenne centro nevralgico della Rivoluzione industriale in particolare il carbone e l’industria navale. Dopo aver passeggiato per la splendida Grey Street e aver visto il Grey’s Monument, ci si immerge al Discovery Museum, dove sono racchiuse invenzioni e tesori tutti da scoprire.

Le partite del Newcastle United sono un rito. Lo stadio il St James Park è in piena città. Mark è un vero supporter e guai a cambiare ogni minimo rituale. Visita alla splendida cattedrale gotica di San Nicola e ultima birra al Fan Zone. Nello stadio i chiassosi ’Magpies’ (nome della tifoseria locale) fanno da cornice sonora ai consueti sold out da 50mila persone. Tutti cantano e fanno festa a ogni gol: incredibili le emozioni che possono arrivare da uno dei più iconici stadi d’Europa.