Aurora Ramazzotti, critiche per la doccia nuda. Ma il bagno di Mahmood riceve solo apprezzamenti

Aurora Ramazzotti torna a far parlare di sè. Al centro delle polemiche c'è uno degli scatti delle sue vacanze che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram. Scatti di lei e il compagno Goffredo Cerza al mare insieme al piccolo Cesare e da soli. Ma anche di lei nuda sotto la doccia.

Bella forza, si dirà: sotto la doccia si va vestiti? La doccia all'aperto - nel giardino di casa, non in spiaggia o in altro luogo - è stata immortalata e poi da lei pubblicata nello slideshow delle foto estive. E da lì ecco le critiche: "Sei una madre", "C'era proprio bisogno?", "La foto nuda te la potevi risparmiare"

"I 0,3 secondi di stallo dedicati all’inserimento della foto nuda nel carosello caratterizzati da un fugace, benché fastidioso, dubbio precipitosamente cancellato dalla felicità stessa di causare indignazione in determinati soggetti e poi onestamente dal fatto che non me ne frega davvero una mi...a" ha risposto Aurora Ramazzotti.

Nuda lei e nudo anche lui, ma con reazioni diametralmente opposte. Il cantante Mahmood ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una serie di foto, che terminano con un suo nudo integrale ripreso di spalle. Mahmood sta entrando in acqua – in un luogo pubblico, ovvero il mare, di notte -, ma le terga si vedono eccome. Nulla di scandaloso, sia chiaro. Del proprio corpo e delle proprie foto ognuno fa quello che crede. Critiche? Hater? Polemiche? Nulla di tutto questo, anzi. Solo apprezzamenti e commenti decisamente ammiccanti. Nessun utente indignato, quindi. La differenza sta soltanto che Aurora Ramazzotti è madre e Mahmood non è padre?