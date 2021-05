Roma, 25 maggio 2021 - Aurora Leone dei The Jackal è al centro delle polemiche esplose attorno alla cena pre-Partita del Cuore 2021. La vigilia della trentesima edizione dell'evento benefico - in onda su Canale 5 oggi 25 maggio alle 21 - verrà ricordata per le accuse di misoginia e maschilismo da parte di una delle partecipanti, la 22enne Aurora Leone del collettivo dei The Jackal. La ragazza insieme al collega Ciro Priello, il vincitore del recente programma Lol, era convocata per il team Campioni per la Ricerca. Lo sfogo di Aurora è diventato virale, generando scalpore e indignazione.

Ma chi è Aurora Leone?

Nata a Caserta il 18 maggio 1999, è un’attrice e comica. Per gli esperti è la nuova promessa della scena comica italiana. Quando aveva 19 anni, nel 2019, è arrivata la grande occasione: partecipare a 'Italia's Got Talent', il programma di Tv8 per i nuovi talenti. È salita sul palco presentandosi come una studentessa di Lettere Moderne dell’università Federico II di Napoli e lì si è fatta apprezzare grazie a un monologo particolarmente divertente sulla famiglia. Così, strappando una risata dietro l’altra, è riuscita a guadagnarsi la finalissima e il quinto posto della gara.

La vera vittoria è arrivata con l'ingresso all’interno del collettivo The Jackal (il gruppo comico guidato da Ciro Priello che è diventato virale con i video dedicati agli effetti di Gomorra sulla gente). È accaduto subito dopo la visibilità televisiva, nell’estate del 2019.

Tutt’ora Aurora è un’autrice e attrice di alcuni contenuti video del gruppo comico più famoso di YouTube (lo stesso di Ciro e Fru, visti recentemente a 'Lol– Chi ride è fuori'). Tra i progetti a cui ha partecipato, c’è anche lo speciale dei The Jackal a Sanremo in onda su RaiPlay.

La verve comica fa parte del Dna di famiglia: Aurora è la figlia di Giancarlo Leone, un noto architetto di Caserta che è anche un comico e autore di testi teatrali. Aurora, diplomata al liceo scientifico, ha iniziato a iniziato a muovere i primi passi nel mondo del teatro da giovanissima, il suo debutto è stato al Teatro Civico 14 dello Spazio X di Caserta.