Augias si sdoppia: in onda su La7. Ma anche su Raitre

Corrado Augias, che condurrà su La7 il programma culturale La torre di Babele ogni lunedì in prima serata dal 4 dicembre, continuerà a mantenere il timone di una delle trasmissioni che guidava lo scorso anno in Rai. L’amministratore delegato della tv pubblica Roberto Sergio ha, infatti, ricevuto il giornalista (88 anni), chiedendogli di assicurare la terza edizione del programma La gioia della musica, nonostante il suo passaggio alla rete concorrente. Augias – informa Viale Mazzini – ha ringraziato per il tono cortese della richiesta e ha accettato di preparare e condurre le 20 puntate del programma, considerando anche "il lavoro già svolto dagli autori e gli impegni presi con l’Orchestra Nazionale Sinfonica della Rai". La trasmissione, in onda su Raitre, è incentrata sulla musica classica e sinfonica.