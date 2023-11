Augias ancora in Rai: condurrà “Gioia della musica”

Roma, 17 novembre 2023 - Corrado Augias ha accettato di continuare a condurre "Gioia della musica", il programma della Rai giunto alla terza edizione. Augias agli inizi di novembre aveva lasciato Viale Mazzini per La7 in polemica con la gestione della rete pubblica voluta dalla premier Meloni. "Volevano demolire la Rai dei comunisti; stanno semplicemente demolendo la Rai", aveva dichiarato il giornalista, annunciando il suo addio dopo 63 anni nella tv pubblica. Già alla presentazione dei palinsesti era chiaro che Augias non avrebbe avuto più parola in alcuni dei suoi programmi su Rai3. Ma la sua partenza, sommata a quelle di Fazio, Annunziata, Berlinguer, Gramellini ha aumentato i dubbi e le polemiche sui nuovi palinsesti Rai.

Corrado Augias giornalista, scrittore, saggista, autore e conduttore di alcune delle più prestigiose pagine della televisione pubblica e privata italiana, è quindi approdato alla tv del Gruppo Cairo Communication per condurre in prima serata il 4 dicembre il nuovo programma dal titolo "La Torre di Babele".

Ora, nonostante l'accordo con un'altra emittente, l'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, ha chiesto ad Augias di continuare con la terza edizione del fortunato programma. Viale Mazzini fa sapere che il giornalista ha ringraziato per il tono cortese della richiesta e ha accettato di preparare e condurre 20 puntate del programma, anche in considerazione del lavoro già svolto dagli autori e gli impegni presi con l'Orchestra Nazionale Sinfonica della Rai.