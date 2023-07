Augé, il filosofo che ci ha portato nei nonluoghi

di Giovanni Serafini

Era uno di quegli intellettuali che fanno di tutto per non sembrare tali. Un Maestro che sosteneva di essere un perenne allievo. Un erudito che coniugava il passato alla luce del presente, e viceversa. Come Fernand Braudel, Jacques Le Goff e François Furet, i suoi predecessori alla guida della prestigiosa “École des Hautes Etudes en Sciences Sociales“, Marc Augé aveva il senso dell’ironia, della provocazione intelligente, della libertà di pensiero. Scrittore e filosofo, etnologo e antropologo, deve la sua fama all’elaborazione di una "antropologia del quotidiano" che esplorava spazi inconsueti (i "non luoghi") del mondo moderno, dagli autogrill ai centri commerciali, dai piccoli bistrot alle enormi strutture alberghiere.

Nato a Poitiers il 2 settembre 1935, si è spento domenica notte a 87 anni dopo una vita dedicata allo studio, ai viaggi, all’insegnamento e ai libri, una sessantina, i cui titoli rivelano già il suo gusto di una cultura eclettica. Citiamo fra i tanti Genio del paganesimo, Un etnologo nel metrò, Non luoghi, introduzione a un’antropologia della surmodernità, La guerra dei sogni, Le forme dell’oblio, Elogio della bicicletta, Il senso degli altri, Perché viviamo?, Viaggio di un senza fissa dimora, Il tempo senza età, la vecchiaia non esiste. Fu in occasione della pubblicazione in Italia di quest’ultimo saggio che ebbi l’occasione d’incontrarlo.

Aveva un aspetto bonario, i capelli bianchi tirati all’indietro, barba e baffi ben curati, uno sguardo a un tempo vivace e malinconico dietro gli occhiali. "La vecchiaia non esiste", disse. Poi, vedendomi incredulo (aveva già compiuto 80 anni) spiegò: "Non esiste nel senso che il nostro rapporto con noi stessi non cambia in funzione dell’età. È come quando si fa un viaggio guardando fuori dal finestrino: i paesaggi cambiano continuamente, ma noi restiamo sempre gli stessi. Anche nella vita i paesaggi cambiano, ma non il tuo rapporto con te stesso: rimani sempre l’uomo o la donna di venti, trenta, quarant’anni fa".

Quell’idea gli era venuta osservando il comportamento del suo gatto, simbolo perfetto di quale potrebbe essere la relazione dell’uomo con il tempo se fosse capace astrarre dall’età. "Quando qualcuno ti dice che “non dimostri gli anni che hai“, la prendi come un complimento, mentre non reagisci allo stesso modo se ti dicono che “dimostri tutta la tua età“. Cosa significa questo? Che non dimostrare i propri anni è un concetto attivo, dimostrarli è invece un concetto passivo".

Augé non amava il "giovanilismo a oltranza" della società contemporanea, contrapposto alla vecchiaia vissuta come handicap. Sosteneva che la morte "ha cambiato statuto. In passato era una presenza familiare, incombente. Oggi invece la si ignora, si cerca di aggirarla. Si direbbe che la gente non abbia più voglia di morire". L’annuncio della scomparsa di Augé è stato dato in Francia da Romain Huret, presidente della “École des Hautes Études en Sciences Sociales“ di Parigi, e in Italia dal Festivalfilosofia di Modena, di cui dal 2009 Augé era membro del Comitato scientifico. "Con lui se ne va un amico e un maestro", hanno commentato i curatori del festival, ricordando che il suo insegnamento ha segnato strade da cui non si torna indietro. Dal 2012 Augé era stato membro del comitato d’onore dell’associazione “Fare arte nel nostro tempoMaking art in our time“.

Direttore dell’Istituto francese di ricerche per lo sviluppo, negli anni Settanta effettuò numerose missioni in Africa e in America Latina: i suoi campi di osservazione erano già allora la morte, la malattia, i sistemi religiosi. Fu in quel periodo che Marc Augé inventò il concetto dell’ideo-logico, cioè il modo in cui una società organizza "il possibile e il pensabile" seguendo la dimensione del quotidiano e della modernità.