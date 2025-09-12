Audizioni X Factor 2025: cosa è successo. La prima puntata sorprende, ma la formula rimane tradizionale

C’era grande attesa per il debutto di X-Factor 2025 e la prima puntata delle Audizioni non ha deluso: standing ovation, nuove voci pronte a stupire e una giuria che non si è risparmiata tra battute, parolacce e colpi di scena. Lo show conferma la sua formula storica, ma con volti e talenti che promettono scintille nelle prossime puntate.

La nuova giuria

Come ogni anno, la prima puntata di X-Factor è un banco di prova per i nuovi giudici, che quest’anno sono Francesco Gabbani, Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi. A guidare lo show, con eleganza e presenza scenica, è tornata Giorgia, ormai padrona di casa e capace di dare ritmo e calore alla serata. Il quartetto dei giudici si presenta come un mix di esperienza, ironia e personalità forti: Gabbani porta l’autorevolezza di un cantautore affermato, Paola Iezzi la precisione di una voce esperta e diretta, Achille Lauro la sua cifra teatrale e visionaria, mentre Jake La Furia aggiunge spontaneità e linguaggio colorito, capace di sorprendere per il suo tono fuori dagli schemi televisivi.

Talenti attesi e qualche sorpresa

Tra i concorrenti che hanno impressionato spiccano Piercesare Fagioli, considerato la rivelazione della serata, e Delia Buglisi, che ha convinto con melodia e armonia. Anche la band Abat-Jour si è distinta con una versione di That's Life, ricevendo una standing ovation e quattro sì dai giudici. Tuttavia, la critica è che molti dei concorrenti sembrano aderire a cliché consolidati: voce potente, look da palco, scelta di brani spesso popolari. L’autenticità è sembrata un valore raro, soprattutto se si pensa a come in passato X-Factor abbia lanciato artisti capaci di rompere gli schemi e lasciare il segno fin dalla prima esibizione.

Tra tradizione ed esigenza di cambiamento

La puntata ha confermato alcune delle regole già anticipate: tre sì necessari per superare le Audizioni, la formula del verdetto unanime nei passaggi successivi (Bootcamp), e la carta “X Pass” che può salvare un talento anche contro la votazione dei giudici. Il pubblico ha gradito la scenografia, l’organizzazione, e la produzione curata, ma l’impressione è che lo show rischi di apparire come un qualcosa di già visto, con poche novità radicali. La grande sfida del programma sarà quello di riuscire a bilanciare spettacolo e autenticità, evitando che tutto si riduca a una passerella infarcita di cliché.