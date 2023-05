Audiolibri e podcast per 3 italiani su 10

Quasi 3 italiani su 10 hanno ascoltato audiolibri e podcast nel 2023 per un totale che sfiora i 17 milioni (16,9 milioni) di persone. L’audio entertainment è un fenomeno che nel nostro Paese non accenna a fermare la sua corsa, crescono molti comportamenti digitali tra cui la lettura di e-book e il consumo di contenuti streaming, dai film alle serie. Le cifre sono in crescita sia per quanto riguarda gli audiolibri con 10,7 milioni di audio-ascoltatori nel 2023 (+5% rispetto al 2022), sia per i podcast (+7% dallo scorso anno). Sono i dati dell’ultima ricerca di NielsenIQ per Audible che verrà presentata il 20 maggio al Salone del Libro di Torino.