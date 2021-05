Il dilemma del turista dinamico: prendo l'ascensore per salire sulla Torre Eiffel ad ammirare il panorama di Parigi, o faccio le scale? Più faticose, ma vuoi mettere la soddisfazione. Anche il più instancabile potrebbe però cedere di fronte ai 2909 gradini che portano al centosessantesimo piano del grattacielo più alto del mondo, il Burj Khalifa di Dubai. È il re della particolare classifica delle attrazioni turistiche ordinate per numero di scalini, stilata dall'impresa sociale inglese Better (GLL) che promuove uno stile di vita attivo e sano.



Preparatevi a una scalata epica anche per gli altri monumenti oltre quota duemila: il One World Trade Center di New York (2226 gradini), la Willis Tower di Chicago (2109 gradini) e la KL Tower di Kuala Lumpur (2058 gradini fino alla piattaforma panoramica).



Per godersi la vista aerea dal grattacielo più famoso del mondo, l'Empire State Building, bastano invece "solo" 1576 gradini. Fra le altre attrazioni iconiche, la Torre Eiffel ne ha 674, il Big Ben 334, la Statua della Libertà 162, l'Acropoli di Atene 150. Al Colosseo si arriva in alto con 25 gradini, che in compenso sono molto più alti e impegnativi di quelli moderni.





La top delle attrazioni con più gradini

1. Burj Khalifa, Dubai: 2909 gradini2. One World Trade Center, New York: 2226 gradini3. Willis Tower, Chicago: 2109 gradini4. KL Tower Observation Deck, Kuala Lumpur: 2058 gradini5. CN Tower, Toronto: 1776 gradini6. Ostankino Tower, Mosca: 1704 gradini7. Empire State Building, New York: 1576 gradini8. Stratosphere Tower, Las Vegas: 1455 gradini9. Mura della fortezza di San Giovanni, Kotor (Montenegro): 1350 gradini10. Sydney Harbour Bridge: 1332 gradini