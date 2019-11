© Riproduzione riservata

Ecco i film, con annessi trailer, che escono nelle sale cinematografiche italiane durante il weekend dell'8-10 novembre. A seguire ci sono anche le uscite del 31 ottobre, mentre devi cliccare qui se ti interessa ripassare quelle del 24 (si può ancora vedere, per esempio, 'Tutto il mio folle amore').Regia: Vincenzo Alfieri / Cast: Fabio De Luigi, Edoardo Leo, Giampaolo MorelliAlcune persone qualunque, abbruttite dalle frustrazioni quotidiane, decidono di compiere una rapina per risolvere i loro problemi. 'Gli uomini d'oro' racconta una storia realmente accaduta adottando i toni del thriller agrodolce e confezionando un film molto riuscito: la critica italiana sta lodando il talento del regista e sceneggiatore Vincenzo Alfieri.Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento Regia: Lorenzo MattottiUn branco di orsi lascia le montagne di Sicilia e scende a valle in cerca di cibo e anche del figlio del loro re, catturato tempo prima da alcuni cacciatori: il confronto con gli esseri umani non sarà affatto semplice. 'La famosa invasione degli orsi in Sicilia' è un film d'animazione che adatta in maniera più che convincente l'omonimo romanzo di Dino Buzzati.Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento Regia: Bong Joon-ho / Cast: Song Kang-ho, Sun-kyun Lee, Yeo-jeong JoGrazie a qualche sotterfugio e a molta furbizia, una famiglia povera riesce a farsi assumere presso la casa di una famiglia ricchissima, portando a conseguenze del tutto inaspettate. 'Parasite' è una straordinaria commedia agrodolce, salutata con entusiasmo dalla critica e vincitrice della Palma d'Oro al Festival di Cannes 2019. Molti sostengono sia il miglior film dell'anno.Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento Regia: Lorene Scafaria / Cast: Jennifer Lopez, Constance Wu, Lili ReinhartColpite duramente dalle conseguenze della crisi finanziaria del 2008, alcune spogliarelliste si alleano per sedurre e derubare i loro ricchi clienti, in larga parte intermediatori dell'alta finanza. 'Le ragazze di Wall Street' è un crime/drama ispirato a una storia vera e dominato dalla presenza di Jennifer Lopez, che regala la sua migliore performance in carriera.Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento Regia: Edward Norton / Cast: Edward Norton, Bruce Willis, Gugu Mbatha-RawNella Brooklyn degli anni Cinquanta, un investigatore affetto da sindrome di Tourette cerca di scoprire chi ha ucciso il proprio mentore e amico: dovrà rimestare nel torbido e correre rischi enormi. 'Motherless Brooklyn - I segreti di una città' è un noir che porta su grande schermo il romanzo di Jonathan Lethem: la durata è eccessiva, 144 minuti, ma ci sono sprazzi di qualità.Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento Regia: Martin Scorsese / Cast: Robert De Niro, Al Pacino, Joe PesciUn sicario al soldo della mafia, veterano della seconda guerra mondiale, ripercorre la sua vita e il suo coinvolgimento in alcuni dei fatti criminali che hanno forgiato la storia degli Stati Uniti. 'The Irishman' è un film drammatico, che racconta eventi realmente accaduti ed è stato accolto con toni trionfali. È stato distribuito in alcune sale selezionate prima di approdare su Netflix, il 27 novembre.Regia: Simon Curtis / Cast: Kevin Costner, Milo Ventimiglia, Amanda SeyfriedUn cane racconta la vita del proprio padrone, un pilota di auto da corsa, e scopre che le qualità necessarie a guidare in pista possono tornare utili anche al di fuori dell'abitacolo, per affrontare le sfide di tutti i giorni. 'Attraverso i miei occhi' è un film agrodolce che potrebbe piacere agli amanti dei cani, purché chiudano un occhio sul fatto che è sdolcinato e un po' ricattatorio.Regia: Nicolas Bedos / Cast: Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria TillierUn sessantenne, con un matrimonio in crisi, riceve l'opportunità di ricreare su un set un determinato periodo storico e sceglie il momento nel quale si è innamorato della futura moglie. 'La belle époque' è una commedia romantica e che ha il proprio pregio maggiore nella capacità di raccontare la magia di quel momento unico nel quale nasce l'amore.Regia: Julio Soto GurpideDopo avere combinato un grosso guaio, che ha causato enormi danni alla propria colonia subacquea, un gruppo di pesciolini affronta un lungo viaggio nel tentativo di risolvere la questione. 'Deep - Un'avventura in fondo al mare' è una commedia d'animazione non particolarmente brillante, ma capace di intrattenere gli spettatori più piccoli.Regia: Tim Miller / Cast: Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger, Mackenzie DavisUn potente terminator fatto di metallo liquido torna indietro nel tempo per uccidere una ragazza: a cercare di fermarlo ci sono Sarah Connor, l'originale T-800 e una guerriera cibernetica giunta dal futuro. 'Terminator - Destino oscuro' è un sequel diretto del secondo film della saga ed è stato accolto positivamente, ma senza entusiasmi, dalla critica.Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento Regia: Greg Tiernan e Conrad VernonAvendo un gusto gotico-horror decisamente fuori dal comune, la famiglia Addams scopre che il contatto con il mondo esterno è più complesso di quanto ipotizzato. 'La famiglia Addams' è una commedia d'animazione che ripulisce un po' la satira della fonte originale, ma che, soprattutto a chi non la conosce, regala momenti divertenti.Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento Regia: Alessandro Siani / Cast: Alessandro Siani, Stefania Spampinato, Giovanni EspositoLo squattrinato impresario di un teatrino di avanspettacolo in rovina riceve inaspettatamente la tutela legale di due bambini, uno dei quali dotato di un sorprendente potere di telecinesi. 'Il giorno più bello del mondo' è una commedia sognante nella quale Siani la fa da mattatore, talvolta esagerando, ma riuscendo comunque a divertire.Regia: Mike Flanagan / Cast: Ewan McGregor, Rebecca Ferguson, Carl LumblyAnni dopo gli eventi narrati nel film 'Shining', Dan Torrance è ormai adulto e incontra per caso una ragazzina dotata di poteri simili al suo: dovrà difenderla dai membri di un culto che la vogliono utilizzare per restare immortali. 'Doctor Sleep' è il sequel del film di Stanley Kubrick e l'adattamento dell'omonimo romanzo di Stephen King. Si tratta di un horror più contemplativo rispetto all'originale, che la critica internazionale ha salutato senza infamia e senza lode.Regia: Donato Carrisi / Cast: Toni Servillo, Dustin Hoffman, Valentina BellèSamantha viene rapita da uno sconosciuto quando ha tredici anni. Quindici anni più tardi riesce a liberarsi, ma è in uno stato psicologico alterato, che complica il tentativo di rintracciare il suo carceriere. 'L'uomo del labirinto' è la seconda regia dello scrittore Donato Carrisi, che ancora una volta adatta un proprio romanzo: il passaggio da un media all'altro è più sicuro rispetto all'esordio, ma non tanto da guadagnare il plauso convinto della critica.Regia: Jean-Pierre e Luc Dardenne / Cast: Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, Myriem AkheddiouUn adolescente belga abbraccia l'integralismo musulmano e pianifica di uccidere la propria insegnante. 'L'età giovane' tocca un argomento delicatissimo e di enorme attualità, che i fratelli Dardenne affrontano con il loro consueto sguardo attento e chirurgico, pur non riuscendo a evitare alcuni inciampi. Il film ha vinto il premio per la migliore regia al Festival di Cannes 2019.