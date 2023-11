Attori di Hollywood. I primi sì ufficiali

Per Hollywood è quasi fatta. Il board della Sag-Aftra ha approvato la bozza di accordo per il nuovo contratto di lavoro stipulato con l’alleanza dei produttori, dopo 118 giorni di sciopero. Il board ha accettato l’intesa con l’86 per cento dei sì. La parola passa adesso ai membri del sindacato, 160 mila persone, che si esprimeranno a partire dal 14 novembre.