Attenti al likeing, la nuova moda social: cos’è

Controllare il profilo social dell’ex. Guardare chi mette like. Andare a questo punto sul profilo di chi ha messo “Mi piace”. Studiare le interazioni fra i due… E’ la nuova frontiera della gelosia social e si chiama likeing.

Likeing nuova ossessione social

Il likeing spopola in italia

In Italia è tempo di likeing, ossia "spiare i profili di chi mette like sui post dell'ex". È un fenomeno ossessivo social praticato da chi viene lasciato.

Nato su TikTok

È stato individuato e segnalato su TikTok dallo scrittore Igor Nogarotto autore del libro 'Manuale per cuori spezzati'.

INTERNET. IN ITALIA SCOPPIA 'LIKEING', SPIARE CHI METTE 'MI PIACE' SU POST DELL'EX /FOTO

Come funziona il likeing?

Si va sul profilo dell'ex, si guardano i like ricevuti sul post, poi, per ogni 'Mi piace', si entra nel relativo profilo di chi l'ha messo.

Di seguito si scorrono tutti i post di quell'utente per vedere se a sua volta il nostro ex (la nostra ex) ha messo molti like e se ha commentato.

Gelosia social

L'intento è quello di scoprire se l'ex, dopo averci lasciato, sta già frequentando un'altra persona.

Chi lo ha studiato

A porre all'attenzione mediatica sulla nuova patologia social del likeing è stato appunto lo scrittore Igor Nogarotto, che spiega: "Ho individuato il likeing anche sulla base della testimonianza di molti miei lettori e follower che lo praticano".

I rischi

Nogarotto con il suo libro 'Manuale per cuori spezzati' consiglia le tecniche per riconquistare l'ex, nonché mette in rilievo varie forme di manipolazione emotiva (orbiting, ghosting, zombieing, benching, narcisismo) e di attività ossessive che si sviluppano sui social network, luogo adesso considerato pericolosamente sempre più centrale anche per affrontare la rottura di una relazione.