Atmosfere veneziane. L’hotel con molo privato e vista sulla laguna

Situato nel sestiere Cannaregio, l’hotel 5* NH Collection Venezia Grand Hotel Palazzo dei Dogi, uno tra i più famosi di Venezia, è il luogo perfetto per un’esperienza in vero stile veneziano. Con un giardino botanico unico nel suo genere di oltre 2000 mq e un molo privato, NH Collection Venezia Grand Hotel Palazzo dei Dogi offre un meraviglioso soggiorno nella sua Presidential Duplex Suite con vista sulla laguna di Venezia. L’hotel è situato in un edificio ricco di storia e fascino: il Palazzo Rizzo-Patarol, risalente al XVII secolo, ha ospitato nel passato un convento e successivamente è stato la sede dell’Ambasciata di Francia e di Savoia. Si trova nei pressi di negozi di artigianato locale, bar e ristoranti, nonché di tesori artistici e architettonici nascosti, tra cui la vicina chiesa della Madonna dell’Orto, che custodisce un dipinto del Tintoretto. Il Ghetto ebraico, il Canal Grande e i siti più emblematici della città sono raggiungibili a piedi dall’hotel. La struttura dispone di un molo privato con vista sull’isola di Murano e sulla Laguna di Venezia.

NH Collection Venezia fa parte del gruppo Minor Hotels, operatore internazionale proprietario e investitore che attualmente conta più di 540 hotel, esplorando con passione nuove possibilità nell’ospitalità di strutture progettate per attrarre diversi tipi di viaggiatori, andando incontro alle loro passioni ed esigenze personali. Attraverso le strutture Anantara, Avani, Oaks, Tivoli, NH Collection Hotels & Resorts, NH Hotels & Resorts, nhow, Elewana, Marriott, Four Seasons, St. Regis, Radisson Blu e Minor International, Minor Hotels opera in 56 Paesi tra cui Asia Pacifica, Medio Oriente, Africa, Oceano Indiano, Europa, Sud America e Nord America.

