Atmosfere intime pop e dance music. Si avvicina l’estate

di Pierfrancesco Pacoda

Atmosfere intime, lontane dal concerto tradizionale, gli artisti invitati a raccontarsi fuori dalla consuetudine della promozione e ad esibirsi accompagnati solo dalla loro chitarra. Questo è ’Da silenzio’, quattro incontri dentro le mura del Monastero della Visitazione a Bologna, l’ex convento di clausura, dove la Fondazione Sant’Orsola ha curato questo piccolo, prezioso, cartellone. Oggi ci sarà Cristina Donà e il 6 giugno Vasco Brondi.

Spostandoci in città, si arriva in piazza Lucio Dalla per la rassegna dedicata alla world music, DiMondi. Questa sera ci sarà il senegalese Elhzo e il 6 giugno il gruppo italo-colombiano La Hierba Mala. Gli spazi suggestivi della Pinacoteca di Bologna accolgono, anche quest’anno, la rassegna ’Membrane culturali’, curata da Orchestra Senzaspine. Primo appuntamento il 7 giugno con il Quartetto Obliquo. Giugno è il mese dell’apertura dei grandi festival all’aperto. In Regione è attesissima la nuova edizione di Ferrara sotto le stelle, che porta la migliore musica internazionale negli spazi più suggestivi della città estense. Inaugurazione il 10 giugno nella corte del Castello degli Este con il rock d’avanguardia degli inglesi Stereolab, preceduti dalla compositrice e sassofonista emiliana Laura Agnusdei. Il giorno successivo, l’11, arrivano dal Mali le stelle del ‘desert blues’, i Tinariwen.

Per gli appassionati di dance music, la serata da non perdere, in una Riviera Romagnola, tornata al centro della vita notturna internazionale, è quella di domani, quando alla Villa delle Rose di Misano Monte suoneranno gli WhoMadeWho, gruppo danese che mescola funk e italo disco, con un live tutto da ballare, mentre il 6 giugno, a Modena, nella Arena Wave, ci sarà il ritorno dei Casino Royale, il gruppo milanese che negli anni ’90, ha portato i ritmi giamaicani nei club, conquistando il grande pubblico.

Nelle Marche, questa sera a Fano sul Lungomare Simonetti c’è la canzone d’autore jazz di Raphael Gualazzi e il 2 giugno piazza XX settembre a Civitanova Marche ospita Fabrizio Moro.

E poi ci sono le star del pop. Ad iniziare da Jovanotti che organizza la festa per celebrare la fine del suo tour Palajova, oggi e domani alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Pochi giorni dopo, il 9 giugno, lo stesso spazio accoglierà l’unica data italiana di Billie Elish, preceduta da Tom Odell.