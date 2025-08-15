Atmosfere d’autore. D’estate la cultura diventa protagonista

di Benedetta Cucci

Costruire attorno a una mostra, una visita ferragostana nelle città dell’Emilia Romagna e delle Marche, con un programma rilassante e nutriente anche per la nostra curiosità e voglia di bellezza.

Sono tante le mostre aperte e alcune in scadenza, quindi vale la pena di non mancarle. Come ad esempio ’Il paradiso perduto’ a Modena, nella Palazzina dei Giardini (dalle 15 alle 19), dove vi aspetta un paradiso della biodiversità, una visione colorata ed esotica di fiori, piante, farfalle, uccelli ed elefanti (tutto arriva dalle collezioni di fine ‘800 e inzio ‘900 del Museo della Figurina), con cui il duo californiano Fallen Fruit ha restituito il fascino barocco a questa costruzione, un tempo ’casino’, luogo di divertimento per la corte estense, che con il parco fu donata nel diciottesimo secolo dal Duca Francesco d’Este I alla cittadinanza.

Chiude il 7 settembre e ha finora attirato oltre 40mila visitatori ’Facile ironia’, mostra che il Mambo di Bologna (apertura dalle 10 alle 19) ha dedicato all’ironia nell’arte italiana tra XX e XXI secolo in oltre 100 opere di 70 artisti. La dimensione ironica carica di potere immaginativo di Bruno Munari, l’irriverenza di Piero Manzoni, la vertigine del paradosso di Gino De Dominicis. L’ironia si intreccia con la sfera politica con Piero Gilardi e Michelangelo Pistoletto, la sfida agli stereotipi femminili di Tomaso Binga e Mirella Bentivoglio, con Maurizio Cattelan, Paola Pivi e Francesco Vezzoli l’accostamento contraddittorio tra soggetti e situazioni sfrutta l’ironia per svelare le incongruenze del presente.

A Reggio Emilia, presso il Palazzo dei Musei in via Spallanzani, ’Luigi Ghirri. Lezioni di fotografia ’Progetto, esercizi e variazioni. Luca Capuano e Stefano Graziani’, occasione non solo per presentare diverse opere su cui Ghirri era al lavoro durante gli anni di docenza, ma per riflettere sui legami fra l’insegnamento e la pratica artistica. Oggi aperto dalle 10 alle 13.

Una mostra molto particolare, soprattutto per via di chi l’ha pensata, è quella al Forte Malatesta di Ascoli dell’artista designer Antonio Marras , conosciuto soprattutto come stilista. Si intitola ’Vedere per credere. L’ombra di Cecco’ (oggi apertura dalle 11 alle 19) ed è una riflessione – attraverso tantissimi disegni racchiusi in cornici recuperate ed adattate – sia sulla figura di Cecco d’Ascoli, filosofo, astronomo, astrologo e alchimista medievale, sia sulla storia del Forte Malatesta nelle sue diverse funzioni di fortezza militare, edificio religioso, carcere e museo multidisciplinare.

Fino al 30 settembre il Museo della Carta e della Filigrana di Fabriano ospita la mostra ’Muse, Venere e Dee’ (dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 18) dell’artista spagnolo José Antonio Torregrosa García, in arte Torregar, che esplora temi legati alla femminilità divina e alla rappresentazione mitologica. Sculture greche e romane vengono trasferite su Carta Fabriano usando l’olio, l’acrilico e l’acrilico spray.