AstroTereskova, la prima donna nello spazio

di Franco Gàbici

Sessant’anni fa, nel giugno del 1963, l’Unione Sovietica chiudeva il “Programma spaziale Vostok” con due navicelle, la seconda delle quali, la “Vostok 6”, lanciata il 16 giugno dal cosmodromo di Bajkonur, sarebbe entrata nella storia dell’astronautica perché ai comandi era seduta Valentina Tereskova, prima donna “cosmonauta” della storia.

Valentina era nata nel 1937 in un villaggio sulle rive del Volga e dunque al momento del lancio aveva ventisei anni. Orfana di padre, morto in guerra, aveva trovato impiego prima in una fabbrica di pneumatici e successivamente in una azienda tessile ma la sua passione era il volo.

Poco più che ventenne, di nascosto dalla madre, ebbe il suo battesimo dell’aria lanciandosi con un paracadute e questa sua esperienza le consentì in seguito di ottenere un posto di privilegio nella graduatoria delle future “cosmonaute”.

Valentina orbitò attorno alla terra per tre giorni (esattamente 2 giorni, 22 minuti e 50 secondi) inanellando 48 orbite. Le cronache diffusero anche i suoi entusiastici commenti: "Va tutto bene. Vedo l’orizzonte, il cielo blu e una striscia scura. Com’è bella la Terra!". E il 19 giugno il “Gabbiano” (era questo il suo nome in codice) toccò felicemente il suolo.

Molti anni dopo, però, Valentina raccontò come andarono realmente le cose ridimensionando il "va tutto bene" che evidentemente le era stato imposto per ragioni di facciata. Chiusa nella capsula e legata strettamente al suo seggiolino, infatti, patì non poco il… mal di spazio con nausee e vomiti e, come se non bastasse, la sua impresa sfiorò addirittura la tragedia perché dopo la trentesima orbita i tecnici della base si accorsero che la “Vostok 6” stava per sfuggire al campo gravitazionale terrestre e se non avessero corretto velocemente l’errore Valentina sarebbe stata catapultata nello spazio e mai avrebbe fatto ritorno sulla terra. Ritorno che per sua fortuna avvenne ma non certo felicemente.

Le “Vostok”, infatti, non erano programmate per atterraggi facili perché i piloti, giunti a una certa altezza dal suolo, venivano letteralmente espulsi e affidati a un paracadute. L’atterraggio non fu semplice perché, a causa del forte vento, Valentina corse il rischio di finire dentro un lago ma per fortuna riuscì a raggiungere la terra ferma con un duro impatto che le causò un livido proprio sul naso. Una volta recuperata, Valentina fu subito portata in ospedale ma dopo qualche giorno fu rimessa in sesto e vestita di tutto punto con una nuova tuta fu accompagnata nel luogo dell’impatto per filmare un secondo atterraggio da dare in pasto ai mass media!

Ovviamente la Tereskova divenne ben presto una star. Nel febbraio del 1964 fu ricevuta dalla regina Elisabetta ma proprio a Londra fu vittima di un curioso incidente. Convocata negli studi televisivi per l’inevitabile intervista, Valentina entrò nell’ascensore che l’avrebbe portata al settimo piano ma purtroppo l’ascensore si bloccò a metà del quinto e così la cosmonauta che aveva sfidato lo spazio fra l’imbarazzo generale restò rinchiusa per cinque minuti fino a quando gli addetti al servizio riuscirono ad aprire lo sportello e Valentina, arrampicandosi alla bell’e meglio, riuscì a guadagnare l’uscita. "È più sicuro viaggiare in un razzo russo che in un ascensore inglese!": questo il commento del regista del programma televisivo, ma ormai la frittata era fatta. Della serie “sic transit gloria mundi”.