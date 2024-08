Astron Gps Solar. Due nuovi Seiko ispirati ispirati al cielo stellato

Seiko introduce nella collezione Astron due nuove creazioni in edizione limitata di 1.500 esemplari ciascuna (SSH157J1 e SSJ027J1). Questi due segnatempo unici appartengono rispettivamente alle linee 5X e 3X e condividono vari elementi estetici e stilistici. Entrambi i modelli presentano cassa e bracciale in titanio. Il titanio, forte quanto l’acciaio inossidabile ma più leggero del 40%, è protetto da un rivestimento extra-duro che previene i graffi. Il quadrante blu chiaro richiama la potenza, la bellezza e l’infinita luminosità del cielo stellato e la sua intensità cambia in base all’angolo di visualizzazione e al modo in cui la luce lo colpisce. Il vetro zaffiro ad alta definizione è dotato del rivestimento ’super clear’ Seiko, che elimina i riflessi per garantire una visibilità ottimale da qualsiasi angolazione.

Inoltre, la Lumibrite applicata sulle lancette delle ore e dei minuti e sugli indici assicura una leggibilità perfetta anche in condizioni di scarsa illuminazione. Sul fondello a vite sono incise le parole ’Limited Edition’ e il numero progressivo di serie limitata. Il Seiko Astron SSH157J1 e SSJ027J1 e sono disponibili nelle boutique Seiko, in store e online e nei punti vendita selezionati in tutto il mondo. Astron è uno degli orologi da polso più tecnologicamente avanzati al mondo. Garantisce un’accuratezza impeccabile dell’ora grazie alla sua connessione automatica, fino a due volte al giorno, con la rete satellitare GPS. Questo orologio incorpora la precisione di un orologio atomico, con una deviazione di solo un secondo ogni 100.000 anni.