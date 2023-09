‘Assassinio a Venezia’, il nuovo film di Kenneth Branagh su Poirot. Horror, fantasmi e misteri: le differenze col libro di Agatha Christie

Cast stellare, sedute spiritiche con tanto di fantasmi e un terrificante mistero da risolvere in stile Poirot. Sta per uscire nelle sale ‘Assassinio a Venezia’ (A Haunting in Venice), il terzo capitolo della serie su Hercule Poirot, l’indimenticabile investigatore inventato dal genio letterario di Agatha Christie e interpretato da Kenneth Branagh.

Ma il film che vedremo in Italia il 14 settembre 2023 non sarà una fedele ricostruzione delle incedibili pagine di Agatha, per buona pace degli appassionati della ‘Regina del giallo’. Tratto dal libro ‘Poirot e la strage degli innocenti’ (1969), la storia che vedremo sullo schermo avrà delle modifiche sostanziali rispetto a quella del romanzo originale. Tra colpi di scena, tocchi di horror e una cornice soprannaturale, ci consoleremo con attori del calibro del premio Oscar Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once), Tina Fey nei panni della scrittrice Ariadne Oliver, il personaggio che Agatha Christie ha voluto al fianco di Poirot per risolvere l’intricato omicidio, ma anche il nostrano Riccardo Scamarcio, la guardia italiana del corpo di Poirot.

Nuova ambientazione, trama modificata e, soprattutto, una repentina inversione verso il genere horror. Rispetto ai precedenti capitoli della saga adattati da Branagh – ‘Assassinio sull'Orient Express’ (2017) e ‘Assassinio sul Nilo’ (2022) – il film in arrivo nelle sale avrà “un numero significativo di cambiamenti nella storia”, anticipa James Pritchard, bisnipote di Agatha Christie e produttore esecutivo del film. “E sì, uno degli indizi è nel titolo”. Assassinio a Venezia, appunto. Un mix di citazione, tra Christie prima maniera e la morte a Venezia di Thomas Mann, anche se di tutt'altro genere (e spessore).

Con i due film precedenti di Kenneth Branagh (Premio Oscar 2022 per la sceneggiatura di Belfast) “avevamo realizzato due adattamenti molto o piuttosto fedeli di due libri famosi”. Ma questa volta lo sceneggiatore Michael Green e Kenneth Branagh, regista e interprete del protagonista Hercule Poirot “hanno pensato che forse avremmo dovuto sorprendere il nostro pubblico e provare qualcosa di diverso", conferma Pritchard.

“Volevano giocare un po’ con l'horror – continua Pritchard – e sentivano che un party di Halloween sarebbe stato un ottimo trampolino di lancio. Volevano ambientarlo a Venezia pere due ragioni. Una di quelle principali era che, se fai un film a Hollywood, vuoi uno sfondo fantastico. E non molti sfondi sono migliori di Venezia. Quindi c'erano degli elementi cinematografici. Ma c'è anche l’atmosfera di Venezia: il film gioca con il soprannaturale e Venezia ha un'aria di mistero e mistica con la quale giocare".

Il Poirot di Branagh vive a Venezia, dove si è ritirato tra gli agi (ha una guardia del corpo h24 al seguito) dopo le ultime fatiche sul Nilo. A tenerlo lontano dai potenziali clienti, che cercano di avvicinarlo tra le calli veneziane, è Vitale Portfoglio, il bodyguard interpretato da Scamarcio.

Poirot riceve una visita inaspettata: Ariadne Oliver (Tina Fey), una scrittrice di gialli – già nota agli appassionati della penna di Agatha Christie, che nella sua mente era una brillante e intelligente anzianotta – che si è affermata romanzando le disavventure del detective belga.

Ariadne invita Poirot a partecipare a una seduta spiritica notturna organizzata per Halloween da una ex cantante d'opera, Rowena Drake (Kelly Reilly), che si è stabilita in un antico palazzo veneziano infestato dai fantasmi dopo la morte di sua figlia Alicia (Rowan Robinson). E Poirot accetta, anche se con riluttanza.

I fantasmi che aleggiano nell’edificio sono gli spiriti di bambini che un tempo vivevano nell’orfanotrofio ospitato un tempo nel palazzo. Il razionale detective Poirot è ovviamente scettico anche di fronte alla signora Reynolds (Michelle Yeoh), una medium che sembra evocare lo spirito di Alicia durante la seduta spiritica. Poirot confuta i metodi usati dalla medium per contattare l’Aldilà e si ritrova a fare i conti con l’omicidio di uno dei presenti alla seduta spiritica. E così Hercules chiude porte e portoni: nessuno può uscite dal palazzo fino alla soluzione del mistero.

Kenneth Branagh, nel doppio ruolo di protagonista e regista del film, ha selezionato un cast all’altezza dei colpi di teatro innestati sulla trama, tra ‘orrore gotico’ e sprazzi di soprannaturalità. Ecco interpreti e protagonisti di ‘Assassinio a Venezia’:

Kenneth Branagh : Hercule Poirot

: Hercule Poirot Kelly Reilly : Rowena Drake

: Rowena Drake Michelle Yeoh : Joyce Reynolds

: Joyce Reynolds Jamie Dornan : padre di Leopold Ferrier

: padre di Leopold Ferrier Emma Laird : Desdemona Holland

: Desdemona Holland Tina Fey : Ariadne Oliver

: Ariadne Oliver Kyle Allen : Maxime Gerard

: Maxime Gerard Camille Cottin : Olga Seminoff

: Olga Seminoff Riccardo Scamarcio : Vitale Portfoglio

: Vitale Portfoglio Jude Hill : Leopold Ferrier

: Leopold Ferrier Ali Khan: Nicholas Holland

Il film sarà in programmazione nei cinema italiani a partire da giovedì 14 settembre 2023. Il film è distribuito dalla Walt Disney Company Italia. Le riprese sono iniziate il 31 ottobre 2022 e si sono svolte tra Venezia ed i Pinewood Studios di Londra. È una produzione americana firmata da ‘20th Century Studios’.