A$AP Rocky assolto, si lancia in aula tra le braccia di Rihanna. Le accuse, la difesa e il verdetto

Roma, 19 febbraio 2025 – A$AP Rocky, all’anagrafe Rakim Mayers, è stato assolto dall'accusa di aggressione a mano armata ai danni dell’ex amico A$AP Relli. Il rapper, tra i più influenti della scena internazionale, rischiava fino a 24 anni di carcere. A gennaio aveva rifiutato un patteggiamento che prevedeva una condanna a 180 giorni di reclusione in cambio di una dichiarazione di colpevolezza per uno dei capi d’accusa.

L’amicizia tra A$AP Rocky e A$AP Relli

A$AP Rocky e A$AP Relli, membri della crew A$AP Mob sin dai tempi del liceo, un tempo erano anche amici stretti, legame che ha iniziato a incrinarsi con l’ascesa al successo di Rocky. Molti, infatti, i sospetti sulle ragioni che hanno spinto Relli a citare in giudizio l’ex amico, con la stessa difesa di Rocky che ha avanzato l’ipotesi di un sentimento di invidia nei confronti dell'imputato. Dal canto suo, Relli sostiene che sono stati diversi i motivi del loro allontanamento e, quel novembre del 2021, i due si sarebbero dati appuntamento proprio per parlare.

A$AP Rocky, Rakim Mayers, in tribunale (Ansa)

La vicenda

Secondo la versione dei fatti della parte offesa, Rocky avrebbe puntato una pistola al petto dell’ex amico non appena i due si sono incontrati. Quando la semiautomatica è stata abbassata, in un momento di distensione, Relli sostiene di aver inveito contro il rapper (“Gli ho fatto sapere come tutti si sentono nei suoi confronti – siccome nessuno è abbastanza coraggioso per dire come si sente nei confronti di questa persona”). E in quell’istante Rocky, in base alle accuse, avrebbe sparato.

L’episodio è stato parzialmente ripreso da alcune telecamere di sorveglianza, e i video presentati come prove in tribunale. Tuttavia, nessuna delle registrazioni mostra il presunto momento dello sparo, di cui si sente solo il suono. Inoltre, secondo la difesa, l’arma sarebbe stata una pistola a salve. Lou Levin, manager di Rocky chiamato a testimoniare, ha confermato che il rapper portava con sé una replica per autodifesa, a seguito di un'infrazione nella sua abitazione da parte di uno stalker.

Il verdetto: Rocky assolto, corre nelle braccia di Rihanna

Dopo una consultazione durata tre ore, la giuria ha dichiarato Rocky non colpevole, mettendo fine a un processo durato un mese. La reazione del rapper ha fatto il giro del web: un video lo cattura mentre, subito dopo la lettura della sentenza, scavalca la barriera che divide la platea dalla zona riservata agli imputati per gettarsi tra le braccia della compagna Rihanna, con la quale ha due figli.