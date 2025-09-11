Arvo Pärt, novant’anni di infinito. In gloria del Dio della musica

Oggi Arvo Pärt festeggerà novant’anni. Chissà come: né l’uomo, un genio mistico, né il posto dove vive, Laulasmaa, in Estonia, fra grandi foreste e grandi silenzi, fanno immaginare una Piedigrotta. Ma del resto l’artista è celebrato tutti i giorni in tutto il mondo, è uno dei compositori più eseguiti già diventato un classico da vivo, sorte rara in generale e per i contemporanei in particolare. La sua vita, e la sua arte, sono anche un compendio di molto Novecento, splendori e miserie di un secolo tremendo e grandioso anche per la musica, e figuriamoci per la storia. In Estonia, Pärt nasce nel ’35, nel breve periodo di indipendenza del suo Paese fra la fine dello zarismo e l’occupazione comunista. Ma pare che la famiglia sia passata abbastanza indenne dalla guerra e dallo stalinismo.

Come musicista, Pärt debutta come avanguardista "duro", fra la dodecafonia (Nekrolog per orchestra, 1960), il serialismo, il collage (Collage über B-A-C-H, ’64). Nell’Urss poststalinista, la ricezione è ambivalente: da una parte, è evidente a tutti che il giovin compositore ha un talento enorme; dall’altra, che non è in linea con l’estetica sovietica. Ma la scomunica arriva con Credo del 1968. Mentre i coetanei occidentali giocano a fare la rivoluzione, Pärt mette in musica la sua fede nel maggiore di tutti i rivoluzionari, e addirittura in latino: "Credo in Jesum Christum", con grande scandalo per leso ateismo. In pratica, viene bandita la musica di Pärt, che negli anni seguenti scrive soprattutto colonne sonore per il cinema (per inciso, gli andò anche bene: sotto Iosif Vissarionovic si vinceva un biglietto di sola andata per la Siberia, o peggio, per molto meno).

Proprio in quegli anni, però, per Pärt inizia una crisi che è, insieme, religiosa e musicale. La prima sfocia nella conversione alla Chiesa ortodossa, nel ’72. La seconda, nella rinuncia all’avanguardismo, anzi alla modernità tout court, e nella ricerca del linguaggio più semplice e immediato possibile. Pärt lo trova nella tecnica dei "tintinnabuli", "piccole campane". Parole sue: "Lavoro con pochissimi elementi – una voce, due voci. Costruisco con i materiali più primitivi – con l’accordo perfetto, con una specifica tonalità. Tre note di un accordo sono come campane". La prima tintinnabulazione compare in un brevissimo pezzo per piano solo, due minuti: Für Alina, del ’76. Da allora, Pärt l’ha sempre riutilizzata in infinite combinazioni, che sono sempre nuove pur restando sostanzialmente sempre uguali. E trova la sua massima espressione in un misticismo depurato, sobrio, spoglio, appunto minimalista, termine che però a lui non piace, che si eleva in ipnotiche volute di suono, verticale e vertiginoso come una cattedrale gotica ma spoglio come una romanica.

La vera sorpresa, però, non è che Pärt trovi la sua voce. È che il mondo l’abbia ascoltata, facendo di Pärt uno dei compositori più eseguiti e più amati. L’Unione sovietica lo forza in pratica ad andarsene nel 1980: seguono trent’anni a Berlino e dal 2010, il ritorno in patria, nell’Estonia di nuovo libera. Intanto si susseguono brani di grande impatto come Tabula rasa, Fratres, Passio, Stabat Mater, Te Deum, Miserere, Berliner Messe, Litany, In principio, ma si potrebbe andare avanti a lungo, che fanno anche la fortuna della casa discografica Ecm, con la quale la collaborazione è strettissima.

Pärt è ormai un monumento ma schivo, perché parla poco e dà pochissime interviste. In Italia, grazie al sempre provvido Saggiatore, si può leggere il bellissimo libro-conversazione con Enzo Restagno, Allo specchio. Novant’anni spesi bene, a maggior gloria di Dio e della musica (o, forse, del Dio della musica).