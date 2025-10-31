’Artisti per Frescobaldi’. Due nuove installazioni a CastelGiocondo

Tra i filari della Tenuta CastelGiocondo, nel cuore di Montalcino, la collezione permanente di Artisti per Frescobaldi si prepara ad accogliere due nuove opere. Si tratta dei lavori di Giulia Cenci (Cortona, 1988) – foto a sinistra – e Sunmin Park (Seul) – foto a destra – , artiste di generazioni e provenienze diverse, che hanno trascorso un periodo di residenza tra le colline toscane, nell’ambito del progetto Artisti per Frescobaldi, linea di committenza site specific concepita dall’azienda Frescobaldi per promuovere l’arte contemporanea attraverso un dialogo profondo con il territorio e l’eredità della Tenuta CastelGiocondo.

Dalle loro ricerche sono nate due installazioni che sono entrate a far parte della raccolta di opere contemporanee che anima la tenuta. Il progetto da oltre dieci anni mette in dialogo l’arte contemporanea con la storia, il paesaggio e la cultura produttiva del vino. Con la VII edizione, Artisti per Frescobaldi si apre per la prima volta alla collaborazione con una prestigiosa istituzione museale italiana, il MAO Museo d’Arte Orientale di Torino, diretto da Davide Quadrio. Il progetto Artisti per Frescobaldi nasce nel 2012 da un’idea di Tiziana Frescobaldi, che lo dirige sin dalle sue origini con la curatela del critico d’arte Ludovico Pratesi. Traendo ispirazione dalla tradizione mecenatistica che ha visto la famiglia Frescobaldi affiancare il lavoro di artisti illustri quali Brunelleschi e Donatello sin dal Rinascimento, il progetto si radica nella ferma convinzione che oggi come ieri l’arte abbia la capacità di rappresentare e cambiare il presente, ispirando le nuove generazioni. Questa visione ha posto le basi per la nascita del premio Artisti per Frescobaldi.

Per la settima edizione, le artiste coinvolte sono la coreana Sunmin Park e l’italiana Giulia Cenci. La collezione che ne è nata, composta da venti lavori permanentemente esposti negli spazi della tenuta, è aperta al pubblico su prenotazione attraverso il sito www.artistiperfrescobaldi.it ed è affiancata dalla produzione di una linea di etichette d’artista in edizione limitata, destinate al vino CastelGiocondo Brunello di Montalcino.

Rossella Conte