Fare attività artistiche fin da bambini può aiutare a ridurre le disuguaglianze sociali e incoraggiare comportamenti positivi per la salute. Lo rivela un rapporto congiunto dello University College of London (UCL) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Come l'arte influenza la malattia

Lo studio congiunto si basa sulla revisione più ampia mai fatta fino ad oggi sull’effetto dell’arte sulla salute umana. Si tratta di oltre 3mila studi passati al setaccio, che alla fine dimostrano come sia importante puntare sul settore artistico per raggiungere obiettivi nel campo della salute nei paesi di tutto il mondo.

L'autrice principale, la dottoressa Daisy Fancourt, ha dichiarato: "Questo rapporto evidenzia che l'impegno nelle arti può influenzare la salute, migliorare la coesione sociale e ridurre le disuguaglianze sociali. Fondamentalmente, le arti possono aiutare nella prevenzione delle malattie e nella promozione della buona salute".

L'analisi dello UCL ha evidenziato che praticare le arti riduce i fattori psicologici e biologici di stress e migliora la risposta immunitaria. Per le persone con disturbi dello sviluppo neurologico e affette da malattie non trasmissibili (inclusi cancro, malattie respiratorie e condizioni cardiovascolari), è stato scoperto che cimentarsi in un'attività artistica migliora la salute mentale e fisica.

Integrare l'arte nella società

Il rapporto UCL-OMS ha poi una ricaduta pratica, arrivando a dettare linee guida su come utilizzare l'arte nell'assistenza sanitaria di base. Ad esempio, è stato scoperto che gli ambulatori medici con arti visive sulle pareti riducono l'ansia del paziente, così come una musica rilassante diffusa durante un intervento odontoiatrico può abbassare i livelli di stress e la pressione sanguigna.

Ma le arti non aiutano solo chi ha problemi di salute: possono portare significativi benefici per la salute anche nei bambini. Secondo lo studio, pittura, musica, recitaizone e danza hanno un ruolo importante fin dai primi anni di vita di una persona e durante tutto il corso della nostra esistenza. Molti degli studi scientifici esaminati nella review spiegano come i programmi di educazione artistica aiutino i bambini più vulnerabili a gestire l'ansia e l'aggressività. Inoltre sembra che le arti siano correlate con una maggiore frequenza scolastica e una più alta autostima generale.

Così l’OMS metterà a punto raccomandazioni per garantire l'offerta artistica nelle comunità di tutti i paesi e per dare sostegno alle organizzazioni artistiche nel rendere la salute e il benessere parte delle loro strategie.