Arte, note e sapori. Tra enogastronomia e bellezze naturali

Torna a Manerba del Garda, nel bresciano, la quarta edizione della ’Degusta-Colazione all’Alba’. Domani, alle 5 del mattino, l’Isola di San Biagio sarà animata da un evento tra arte, musica e sapori, esaltando la bellezza naturale e l’enogastronomia della Valtènesi. L’Isola di San Biagio, sul lago di Garda, è conosciuta anche come ’Isola dei Conigli’, vanta acque trasparenti e il panorama a 360 gradi sul lago. "Eventi come la Degusta-Colazione all’Alba rappresentano l’essenza della Valtènesi: un territorio dove il paesaggio, i prodotti e la cultura locale si fondono in un’esperienza autentica" sottolinea Paolo Pasini, presidente del Consorzio Valtenesi.

L’edizione 2025, dal titolo ’Le 4 Stagioni’, accompagnerà i partecipanti in un percorso tra performance artistiche e degustazioni. In programma Sand Show di Andrea Arena, lo spettacolo di sculture di ghiaccio firmato Francesco Falasconi, le esibizioni circensi e aeree del gruppo Le Instancabili (Nadia Martelengo, Noemi Chiarello ed Eugenia Messedaglia), il tutto accompagnato da musiche live che seguiranno il ritmo dell’alba.

Il gusto sarà protagonista con i vini rosé delle cantine del Consorzio, oli extravergine d’oliva di produttori selezionati e gelati artigianali creati per l’occasione dai maestri gelatieri Barbara Bettera e Giuseppe Zerbato. Novità di quest’anno, una colazione calda express. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Manerba in collaborazione con l’amministrazione comunale, Manerba servizi turistici, il Consorzio Valtenesi e partner privati.

