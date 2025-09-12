Arte, natura e memoria. Tra eventi diffusi e luoghi da riscoprire

di Anna MangiarottiArricchirà la Milano Green Week Federica Galli, la Signora degli Alberi, mostra dall’altro ieri ospitata, fino al 30 novembre, nella grande aia di Cascina Merlata SpazioVivo di UpTown trasformata in un ’bosco virtuale’ che unisce arte, natura e tecnologia, dialogando con il parco del quartiere: quindici grandi teleri riproducono in alta definizione alcuni degli oltre sessanta storici alberi monumentali d’Italia che l’artista acquafortista dal 1982 si dedicò a raffigurare, e grazie a dei QR code offrono contenuti interattivi, aneddoti e informazioni sulle diverse essenze arboree rappresentate, nonché versi e parole di Gianni Testori, Quasimodo, Dino Buzzati, Raffaele Carrieri sull’opera di Federica.

Da oggi Queens & Ducks è il progetto espositivo di Patrick Mimran al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, fino all’11 gennaio 2026: due serie inedite di immagini site-specific, allestite nei Chiostri rinascimentali e nel Padiglione ferroviario, fanno riflettere sul significato e sulla metamorfosi della composizione visiva contemporanea.

Organizzata dalla raccolta museale GASC | Galleria d’Arte Sacra dei Contemporanei (unica nel suo genere), nelle sale settecentesche della sua sede di Villa Clerici a Milano, il 15 settembre inaugurazione di INNESTI 25, insieme a Isorropia Homegallery, con opere di Luca Coser, Piermario Dorigatti, Leo Ragno e Milena Sgambato, in dialogo appunto con i maestri della prestigiosa collezione permanente, fino al 19 ottobre.

Nel Parco della romanica Basilica di San Vincenzo a Galliano, luogo suggestivo di Cantù (Como), troveranno spazio opere monumentali di Giuliano Vangi, che ha lasciato un segno profondo nell’arte contemporanea, oltre che in questa città, dove insegnò con metodi innovativi dal 1963 al 1969 presso l’allora Istituto Statale d’Arte. E a un anno dalla scomparsa è ricordato con una mostra, dal 24 settembre al 23 novembre: Vangi e la scuola di Cantù, allestita anche in un’altra sede espositiva altamente simbolica, la Biblioteca del Liceo Artistico Fausto Melotti (ex Istituto Statale d’Arte).

Nella città di Como e intorno al suo lago, Lake Como Design Festival dal 14 al 21 settembre sul filo conduttore Fragments si snoda dall’epicentro nella Villa del Grumello: qui Frammenti di Memoria, una collettiva che attraversa la storia del progetto con sculture di Enzo Cucchi, tappeti ispirati a Bruno Munari, mobili trasformabili di Vico Magistretti, vetri di WonderGlass, design poetico di Claudia Moreira Salles. Nel centro storico di Como, all’interno della ex-chiesa di San Pietro in Atrio, la mostra Aldo Rossi. Architettura per frammenti approfondisce il frammento nella ricerca teorica e progettuale dell’architetto (dal monumento ai partigiani a Segrate alla ricostruzione dell’isolato tra Schützenstrasse e Charlottenstrasse a Berlino).

Da riscoprire anche l’antica Nevera (Ghiacciaia) appartenuta a Villa Olmo e dimenticata, dove Frammenti di Storia / Mostra personale di Virginia Guiotto racconta come a Como opere d’arte e brandelli di storia dislocati non si sono perduti, ma hanno saputo ridarsi significato e in qualche caso imporlo allo stesso luogo di trasferimento.