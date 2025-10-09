Arte e vita, tra Cartier Bresson e Sciascia: la fotografia di Scianna è cinema e letteratura

L’immagine in movimento che racconta l’immagine ferma ha spesso qualcosa di necrofilo, stiamo in secondo piano rispetto alle occasioni di vita in cui invece sfioriamo o contempliamo una fotografia che ci sembra presente e afferrabile. Non è esente neanche il ponderoso lavoro di Wenders sul grande Salgado, una sorta di "formativo" faccia a faccia tra autore e spettatore sulla elaborazione sociale e artistica dei suoi capolavori. Be’, piccolo miracolo che lo allontana anche dalle biografie narrate da folle di "teste parlanti", questo doc di Roberto Andò è il resoconto di un prezioso incontro con uno dei più celebri italiani della storia della fotografia. Vivace, lucido e memore 80enne, Scianna riprende il suo viaggio d’arte e vita, tra Cartier Bresson e Dolce&Gabbana, senza perdere mai la sorpresa di averlo compiuto. E questo, perfino nella dolorosa visita nella casa vuota dell’amatissimo amico Sciascia, è spudoratamente vitale. Dice Andò: "È difficile trovare un fotografo che abbia rappresentato in modo così alto le grandi tensioni della fotografia come Ferdinando, anche attraverso la scrittura, nel confronto continuo con la grande letteratura". Tutto incominciò a Bagheria coi ritratti dei defunti. Era "il mago, uno che ammazza i vivi e resuscita i morti".

Silvio Danese