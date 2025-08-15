Arte e storia a Sarzana. Il ritorno dell’antiquariato

Un luogo meraviglioso per un appuntamento altrettanto straordinario. Continua la ricca programmazione culturale della Fortezza Firmafede di Sarzana, che da ieri al 24 agosto ospiterà la XXXVII edizione della Mostra Nazionale dell’Antiquariato Città di Sarzana. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Sarzana Antiquaria, in collaborazione con Confcommercio La Spezia e il Comune di Sarzana, è molto più di un appuntamento consolidato nel panorama del commercio antiquario italiano: è un evento che celebra l’arte in tutte le sue forme, offrendo un’esperienza culturale autentica, profonda e accessibile.

La cornice unica della Fortezza Firmafede, capolavoro dell’architettura rinascimentale fiorentina e luogo carico di storia e suggestione, che nel 2025 ha ospitato un ampio calendario di eventi culturali – tra cui la grande mostra di Giorgio de Chirico ’La metafisica della creazione’ – si conferma anche quest’anno il cuore pulsante della manifestazione, perfetta sintesi tra arte, memoria e bellezza. Tra le sue mura antiche, la Fortezza ospiterà una selezione prestigiosa di antiquari provenienti da tutta Italia, con proposte che spaziano dai mobili d’epoca ai dipinti, dai tappeti antichi alla ceramica artistica, dal vetro d’autore alle creazioni di celebri designer del Novecento.

Ogni oggetto esposto è il frutto di una ricerca attenta, guidata da passione, competenza e profondo rispetto per il tempo e per l’arte. Il percorso espositivo si svilupperà come da tradizione su due livelli delle storiche ’cellette’, per poi culminare al secondo piano, nella sala esposizioni dedicata a Fiorella Carelli Carozzi, storica antiquaria sarzanese e figura simbolo della cultura antiquaria locale. A rendere ancora più ricca e coinvolgente l’esperienza del visitatore, anche quest’anno sono previsti incontri tematici con studiosi, antiquari e restauratori, oltre a una mostra collaterale nei sotterranei della Fortezza, dedicata ad artisti locali – emergenti e affermati – in un dialogo affascinante tra passato e presente.

Non mancherà uno spazio ristoro: un bar ristorante ospitato nel particolare e accogliente androne della Fortezza, luogo ideale per iniziare o concludere la visita, o semplicemente per concedersi una pausa immersi nella storia. La mostra sarà aperta fino al 24 agosto dalle 18 alle 24. Info, Fortezza Firmafede, piazza Cittadella, Sarzana (SP); biglietto di ingresso 8 euro. Tel. 335.6447821, e-mail: [email protected]