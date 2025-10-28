"Arte e natura prima dei 16 anni". La guida di Sacchi alla bellezza

"Avevo voglia di parlare alla nuova generazione, ai ragazzi tra i 12 e i 16 anni, e ho cercato di pensare ai viaggi e alle esperienze che mi hanno cambiato la vita dal punto di vista culturale, quindi in maniera profonda. Così è nato questo libro": Negli occhi la bellezza. 16 esperienze tra arte e natura da fare prima dei 16 anni (Mondadori). L’autore è Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura del Comune di Milano e in precedenza, tra il 2019 e il 2021, della città di Firenze.

Come parlare ai ragazzi di oggi?

"Spesso si dice che i ragazzi non ascoltino, che siano senza curiosità, senza interessi. Ma io lo trovo un messaggio ingiusto. Il fatto è che spesso noi adulti sbagliamo i codici, non usiamo il linguaggio adatto ad avvicinarci a loro. Io, nel mio piccolo, voglio rivolgermi a loro a partire dalle mie esperienze. L’idea è nata da un viaggio in treno, mezzo sul quale io, in quanto “politico della cultura“, mi trovo a salire spesso. In treno io tocco nuovamente le tappe che per me sono state importanti nella vita, quindi ho pensato a un’avventura tra le bellezze artistiche e naturali patrimonio Unesco del nostro Paese, che consiglio ai ragazzi di vivere. Dalle regioni del nord fino alla Sicilia".

Si parte con il Castello Sforzesco. Perché ha scelto proprio questo luogo?

"Perché in una superficie limitata ha tutto: opere di Leonardo e di Michelangelo, racchiude la storia degli Sforza, il Museo degli strumenti musicali, la Civica raccolta delle stampe Bertarelli, è come una cittadella della cultura che io, fin da piccolo, ho avuto la fortuna di vivere con mio nonno Edoardo detto Dado (suo nome di battaglia da partigiano) Sacchi. Era un signore milanese molto orgoglioso della sua città, che aveva messo da parte una somma per offrire iniziative culturali ai suoi nove nipoti. Grazie a lui ho scoperto la Pietà Rondanini. Mi diceva che l’arte è un patrimonio collettivo, di tutti noi. Io cerco di restituire un po’ di queste esperienze. Consigli impreziositi dalle splendide illustrazioni di Elisa Macellari".

Tra le meraviglie, anche quelle della Val Camonica, di Genova, di Firenze, di Matera... altri luoghi del cuore?

"Firenze è una città a cui sono molto legato perché lì ho vissuto tanti momenti importanti (mio padre Paolo, fotografo, ha lavorato lì da ragazzo). Conta più di cento musei e ha una ricchezza straordinaria, basti solo citare la Cupola del Brunelleschi, Palazzo Vecchio e Santa Croce. Proprio uscendo da lì, Stendhal provò lo “stordimento“ per la bellezza sublime. La sensazione che è diventata la sindrome di Stendhal".

Cosa fa e cosa può fare la politica per avvicinare i ragazzi alla bellezza?

"Intanto, l’accessibilità è importante, rendere la cultura alla portata di tutti. A Milano i Musei civici sono gratuiti per i giovani sotto i 18 anni (e, dopo, per tutti, c’è una tessera a 15 euro l’anno): significa poter conoscere il genio di Michelangelo, la Sala delle Asse di Leonardo al Castello Sforzesco, che riaprirà durante il periodo delle Olimpiadi con un cantiere visitabile, la scultura e la pittura di ’800 e ’900 alla Galleria di Arte moderna in totale gratuità. È un atto politico importante. Credo che la politica debba accorciare le distanze, scendere dal piedistallo e cercare un dialogo diretto con le persone".

Questa è la sua seconda opera letteraria. La considera un proseguimento della prima?

"Ho ereditato il desiderio di scrivere per i giovani da mia madre, Rossella Kohler, che è mancata un anno e mezzo fa. È stata geografa e scrittrice di libri per ragazzi, mi ha sempre spinto a cercare il dialogo con i più giovani. Insieme abbiamo scritto Il bosco dove tutto cominciò. Questo secondo libro segue la linea già tracciata. Ed è una promessa mantenuta".