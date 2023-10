Arte, cultura e artigianato. L’anima skate di Golden Goose vibra nella bellezza parigina

Magica serata a Parigi, durante la fashion week per le collezioni dell’estate 2024, organizzata da Golden Goose, marchio stellare di sneakers e abbigliamento giovane che debuttato con un grande evento a ’Le Jardin des Plantes’ con ’Haus of Dreamers Paris’ tra moda, musica, acrobazie in skateboard. Una sfilata della collezione per l’estate per lei e per lui con giochi di luci e contributi di una community internazionale assai affiatata.

A salutare i tanti ospiti l’amministratore delegato del brand Silvio Campara, soddisfatto di questo evento parigino che segna una nuova tappa nell’internazionalizzazione di Golden Goose. A Parigi poi sempre in questi giorni si è festeggiato anche lo store di Rue des Saints Peres, in cui riecheggiano le atmosfere della casa madre veneziana. Tutto è cominciato a Venezia nel 2001 da un’intuizione e un’idea di Francesca Rinaldo e Alessandro Gallo, anche loro allo show parigino, che poi hanno passato la mano al gruppo Carlyle che oggi è il proprietario.

Durante la serata al Jardin des Plantes sono state lanciate le sneakers Ball Star Ltd che erano indossate anche dai ragazzi in sfilata con una moda a tutta contemporaneità, libera, disinvolta, pensata con capi che possono benissimo essere scambiati da lui e da lei. Immersa in una atmosfera lunare, una scultorea ’skate arena’ ha ospitata una performance adrenalinica eseguita da un dream team di talenti internazionali dello skateboarding, guidati dal brand ambassador di Golden Goose, Cory Juneau, affiancati dagli skater Rune Glifberg, Brooklinn Khoury, Zhang Xin, e dal friend of the brand medaglia d’oro olimpica Keegan Palmer. Uno spettacolo travolgente, da ricordarre.

Gli skater si sono esibiti indossando le proprie co-designed PRO skateboarding sneakers, che saranno lanciate nei prossimi mesi. In particolare, Cory Juneau ha indossato la Paris Ball Star PRO, ispirata alla Ville Lumière e impreziosita da una scintillante suola.

Dopo la performance, agli ospiti sono state svelate le community di Dreamers locali che hanno contribuito a creare un legame unico tra il brand e la città di Parigi. Una serie di realtà parigine cool ed iconiche come Hotel Grand Amour, L’Arrosoir, Union Boulangerie, Room Service, Rupture Arts & Books, Le Dauphin, Pacific Coast Vintage e Masala Noir.

Per celebrare Parigi il brand ospita anche diversi pop-up esperienziali in importanti realtà dello shopping come Le Bon Marché (fino al 24 ottobre), Galeries Lafayette Haussmann (fino al 22) e Galeries Lafayette Champs-Élysées (fino al 22).