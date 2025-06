Arte contemporanea. Firenze, la città si apre come un libro segreto

di Rossella ConteFirenze si apre come un libro segreto, sfogliato lentamente da chi sa ascoltare i silenzi tra le pietre e le vibrazioni nascoste sotto l’asfalto. In questa nuova edizione di ’Secret Florence’ (fino al 5 luglio), la città si lascia attraversare da traiettorie artistiche che ne cambiano la percezione, restituendola come luogo di continua riscrittura. L’arte contemporanea entra in spazi mai pensati per accoglierla, oppure noti, ma abitati da nuovi sguardi: è un invito alla scoperta e allo stupore, guidato da alcune delle realtà culturali più visionarie del panorama internazionale.

Tempo Reale come capofila, insieme a Fabbrica Europa, Lo schermo dell’arte, Musicus Concentus, Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni propongono performance, installazioni e visioni che si radicano nei luoghi stessi in cui si svolgono. L’obiettivo non è solo portare l’arte al pubblico, ma costruire un’esperienza irripetibile, dove il tempo e lo spazio coincidono con l’atto stesso della creazione. Due tra gli appuntamenti più attesi si distinguono per intensità e originalità. Oggi alle 18 e in replica alle 18.30, La terra delle anime sottili animerà l’Aula Ghiberti dell’Accademia di Belle Arti con una danza di carta, luce e ombra: un incontro tra gesto e materia che reinventa la percezione dello spazio. Un’aula storica diventa teatro di un’opera poetica firmata da Virgilio Sieni e Claudia Losi, quasi un respiro lento che si fa corpo, a cura del Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni.

Il 16 giugno alle ore 19, al Tiro a Segno Nazionale in piazzale delle Cascine, andrà in scena Sentimental Poligono, happening firmato da Cristina Kristal Rizzo, Annamaria Ajmone e Silvia Calderoni. Un luogo inaspettato, geometrico e carico di memoria, diventa il campo d’azione per un’esplorazione fisica ed emotiva. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

Info, www.secretflorence.it