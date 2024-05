Arte antica e moderna a Palazzo. Buonaccorsi

Nel cuore della città di Macerata sorge lo splendido Palazzo Buonaccorsi del 1718 che oggi ospita le collezioni civiche, ovvero il Museo di arte moderna, il Museo di arte antica e l’originale Museo della Carrozza, con 24 vetture in un percorso suddiviso per aree tematiche con installazioni interattive. La meraviglia del palazzo sta anche nei suoi affreschi con scene della mitologia classica, come nell’incantevole Sala dell’Eneide.

Una visita nel centro storico

di Macerata non può non prevedere anche una sosta gastronomica, per assaggiare i famosi ed ’energizzanti’ vincisgrassi, una lasagna rustica con sette strati di sfoglia e un ragù di carni di animali da cortile e rigaglie di pollo. Un piatto di ingredienti poveri ma dal sapore straordinario e gustoso che sta trovando sempre più spazio

anche nei ristoranti.