Art rock britannico. Cimeli a Milano, nuova puntata

A Milano, l’opening della bella stagione segna la riapertura al Museo Diocesano delle porte del chiostro per l’iniziativa ’Il Chiostro d’Estate’, rassegna che trasforma in un’occasione speciale ogni serata, dal lunedì alla domenica, ore 17.30 - 22.30, formula a 12 euro comprensiva di prima consumazione al bistrot e ingresso alle esposizioni in corso: gli scatti della fotografa americana Dorothea Lange (fino al 19 ottobre) e ’Sony World Photography Awards 2025’ (da oggi al 28 settembre).

Nel sontuoso palazzo milanese di corso Venezia 52, sede della Fondazione Luigi Rovati, con Museo scrigno di una straordinaria collezione etrusca e moderna, il Padiglione d’arte (da serra e ricovero per gli arredi del giardino, ristrutturato e riconvertito in spazio espositivo) ospita la seconda puntata di ‘Echoes. Origini e rimandi dell’art rock britannico’, progetto in tre mostre distinte, sulle origini e gli echi dell’art rock che ha preso forma nella Gran Bretagna degli anni ’60 e ’70, mettendo in luce la convergenza tra arti visive e musica rock, con dipinti, illustrazioni, fotografie, installazioni, video e memorabilia.

Dopo ‘The Beatles’, s’inaugura domani ‘Pink Floyd, Yes, Genesis. Nuove percezioni della realtà’ (fino al 27 luglio), sull’immaginario psichedelico e surrealista che accompagna le produzioni di queste mitiche band: da un’opera del metafisico Alberto Savinio, ai dipinti di Roger Dean per le cover degli Yes e le visionarie fotografie di Hipgnosis e Storm Thorgerson per i Pink Floyd, tra cui il prisma di ’The Dark Side of the Moon’, l’uomo che va a fuoco di ’Wish You Were Here’ e il maiale gonfiabile di Jeffrey Shaw per la copertina di ’Animals’, mentre per ’Foxtrot’ dei Genesis c’è la leggendaria volpe in abito rosso dipinta di Paul Whitehead. Terza puntata di ‘Echoes’, dal 27 agosto al 5 ottobre, l’omaggio al poliedrico Peter Gabriel.

Sviluppata in tre location, ‘Transitum’ di Fabrizio Cotognini, a cura di Marina Dacci, tra Building Gallery, Galleria Moshe Tabibnia e Museo Bagatti Valsecchi, qui dal 20 giugno al 14 settembre si arricchisce di uno speciale capitolo evocativo: le 13 opere esposte, in particolare le 12 microfusioni in bronzo dal titolo ’Hybridatio Mundi’ (2024-2025), dialogano in modo suggestivo con gli spazi e gli oggetti della Casa Museo neorinascimentale, situata nel cuore del Quadrilatero della Moda di Milano, frutto di una vicenda collezionistica di fine Ottocento ad opera di due fratelli con il sogno di farsi una residenza con arredi, dipinti e manufatti quattro-cinquecenteschi.

Gli uccelli scolpiti in bronzo, ritratti in volo con grande perizia tecnica da Cotognini, diventano simboli di libertà di movimento e di un legame profondo tra cielo e terra, spirito e materia, evocando un dialogo continuo tra passato e presente, tradizione e innovazione.

