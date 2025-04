Arriva ’Senses’. Spazio all’installazione multisensoriale

In occasione della Milano Design Week, IAMMI e materia-studio presentano ’Senses’, installazione multisensoriale nell’auditorium di MelzoDodici, hub dinamico nel cuore del Porta Venezia Design District e che si terrà fino a domenica. Un’esperienza immersiva trasforma i visitatori in protagonisti di un racconto inedito, dove i sensi vengono stimolati da un percorso progettato per mettere alla prova le nostre capacità percettive. ’Senses’ reinterpreta il concetto di wunderkammer attraverso un tracciato in cui gli arredi irriverenti disegnati da IAMMI prendono vita grazie a un gioco di luci e ombre, una sorta di ’regia invisibile’ che illumina a intervalli strategici i loro prodotti più iconici. Contrasti tattili, stimoli olfattivi e una narrazione sonora studiata ad hoc amplificano l’esperienza, creando un viaggio attraverso archetipi di personalità che pulsano nell’oscurità e si rivelano alla luce.

Tra i prodotti in mostra firmati IAMMI, Brrrick, la seduta che reinterpreta un’estrusione di mattone con materiali riciclati; la collezione di oggetti Frankenstein in schiuma recuperata e patchwork di pelle; Friendly Monster Cabinet, che trasforma il concetto del ’mostro nell’armadio’ in un mobile moderno e rassicurante. Leit motiv del progetto è il tema dell’upcycling, a partire dalla maggior parte dei pezzi esposti, realizzata con materiali di recupero o provenienti da processi produttivi dismessi.

’Senses’ si presenta come una meditazione sensoriale in cui luce, suono, tatto e gusto si intrecciano per svelare storie nascoste, dando vita a un’esperienza sinestetica travolgente che conduce il visitatore tra icone del design, oltre la superficie delle cose.