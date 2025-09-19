Arriva ’Nidi Fioriti’. La kermesse sulla genitorialità approda a Milano

Domani e domenica ’Nidi Fioriti’ approda a Milano con un’edizione che punta a ridisegnare in maniera partecipativa il concetto di comunità a partire dall’infanzia insieme ai professionisti che se ne occupano e alle famiglie. In occasione della manifestazione, lo spazio Stecca 3 in via Gaetano de Castillia, 26 si trasformerà in un laboratorio di idee, incontri e riflessioni per costruire quella rete di alleanze che ogni famiglia contemporanea cerca, ma spesso fatica a trovare.

Milano: terreno fertile per nuove narrazioni.

"Con il festival di Nidi Fioriti vogliamo affrontare i temi dell’infanzia e della genitorialità con un passo diverso, restituendo tempo e spazi al confronto, al dibattito e all’aggregazione – dichiara Anna Acquistapace, Social Value Director di Nidi Fioriti –. È un’occasione per rimettere al centro le famiglie e chi si prende cura della prima infanzia, offrendo un programma che invita a rallentare e a riflettere sulle sfide di oggi e sul futuro dei più piccoli. Perché crescere un bambino non è mai solo una responsabilità individuale, ma un gesto collettivo: è costruire, insieme, un villaggio".

Il format inaugurato a fine giugno con successo a Seregno (oltre tremila partecipanti nel corso del fine settimana) prevede numerosi appuntamenti dedicati ai professionisti dell’infanzia e della genitorialità e alle famiglie, con un programma che tocca le corde più profonde dell’esperienza contemporanea.

Per avere ulteriori informazioni cliccare su www.nidifioriti.it o scrivere alla mail [email protected]