Arriva MagdaClan Circo. Lo spettacolo cambia. E si adatta al territorio

Tre sere con l’esibizione della compagnia di circo contemporaneo Magda Clan, dall’8 al 10 agosto alla Rocca di Lonato del Garda, monumento nazionale, fra le più imponenti fortezze del nord Italia, nel bresciano. Giunto alla sua tredicesima edizione, Lonato in Festival quest’anno propone MagdaClan ormai di fama internazionale, in scena da una quindicina di anni, composta da circa 20 persone tra acrobati, musicisti e maestranze dello spettacolo accomunati dal desiderio di diffondere i codici del nuovo circo.

MagdaClan presenta ’Eccezione n. 24’, che vedrà sul palco alcuni dei principali protagonisti e fondatori del collettivo. Lo spettacolo ’Eccezione’ è un trittico di circo contemporaneo, un viaggio in tre atti nell’universo poetico del MagdaClan. Nuovo format della compagnia MagdaClan, è quello di presentare uno spettacolo immediato, ed allo stesso tempo ricercato ed intrigante adatto a tutti i tipi di pubblico. Uno spettacolo che cambia ogni volta adattandosi al territorio e al festival ospitante, con artisti diversi che si alternano.

Filo conduttore della serie è che ogni volta tutto ha inizio con un’azione quotidiana la preparazione di un caffè. Un rituale d’inizio spettacolo e benvenuto agli spettatori, inserito in un’incredibile machine a effetto domino, che gioca con ironia a sfidare le leggi della fisica. La seconda parte dello spettacolo è un elogio al circo e ai suoi equilibrismi, mentre il terzo atto di chiusura è un viaggio musicale, in un crescendo di atmosfere techno-arabe, con tutti gli artisti in scena in un momento acrobatico collettivo in un tripudio di suoni ed acrobazie.

In scena a Lonato quattro artisti acrobati e quattro musicisti: acrobatica, equilibrismo su scala libera, acrobatica aerea e Roue Cyr, accompagnati da momenti musicali.

R.P.