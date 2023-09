Arriva l’autunno. Attenti al cibo

L’arrivo dell’autunno mette a dura prova il sistema immunitario, il naturale meccanismo di difesa del corpo contro l’aggressione di agenti patogeni esterni quali virus e batteri. Non ci si è ancora abituati ai primi freddi, le giornate di sole traggono in inganno e lo stress del lavoro, della gestione della quotidianità si fa sentire. In breve, eccoci più vulnerabili e raffreddore, mal di gola, herpes labiale, sindrome parainfluenzale sono in agguato.

Meglio non farsi trovare impreparati. Se è vero che sulla componente genetica possiamo fare ben poco, altrettanto lo è che seguendo alcuni accorgimenti è possibile rafforzare le difese immunitarie. Per migliorarle è necessario partire dall’alimentazione. Oltre ad essere equilibrata e con tante di vitamine e minerali, dovrà prevedere alimenti ricchi di antiossidanti che neutralizzano i radicali liberi (i principali responsabili dell’infiammazione cellulare), promuovono lo sviluppo dei globuli bianchi e ottimizzano la riparazione del DNA danneggiato migliorando la capacità dell’organismo di auto-ripararsi.

Non bisogna farsi mancare frutti di bosco, cioccolato fondente, carciofi, caffè, fagioli rossi, tè verde, mele, pomodori, verdure a foglia verde, pesce ricco di Omega 3 e aglio, vero superfood grazie all’allicina, dalle proprietà antibatteriche e antinfiammatorie. In questo periodo in vista del clima più rigido gli integratori naturali possono essere un valido aiuto. I migliori sono le vitamine C, D, A e B, la glutammina, lo zinco e l’echinacea, antimicrobica e dall’effetto adattogeno, ideale per ridurre lo stress. L’intestino è considerato il nostro secondo cervello, ma non solo. Oltre il 70% delle cellule immunitarie si trova lungo le sue pareti. Aumentare l’apporto di fibre contribuirà a mantenerlo in salute poiché agiscono positivamente sul microbioma. Utile anche integrare con probiotici e prebiotici. Meglio evitare gli alcoolici. Consumati in eccesso riducono la capacità dell’organismo di produrre globuli bianchi incrementando il rischio di ammalarsi. Un altro grande alleato del sistema immunitario è l’attività fisica. Praticata regolarmente, ma senza eccedere poiché si otterrebbe l’effetto contrario, aumenta la frequenza cardiaca e la temperatura corporea facilitando la circolazione dei globuli bianchi, incaricati di distruggere agenti patogeni e batteri. Altra arma vincente, il sonno.

È stato dimostrato che dormire sufficientemente migliora la produzione di citochine anti-infiamatorie da parte del sistema immunitario, aumentando così la capacità dell’organismo di difendersi dalle malattie. Al contrario, la mancanza prolungata di sonno può portare a un’infiammazione cronica di basso grado e contribuire all’insorgere di malattie che hanno una componente infiammatoria come diabete aterosclerosi e neurodegenerazione.