Arredi eleganti e di alta qualità . L’Haus am Turm di Vipiteno è hotel raffinato e sostenibile

Nella botte piccola... c’è tanto fascino. E tanta passione. Come quella che Veronika Stötter e suo marito Daniel Planer riversano nel loro boutique hotel ’Haus am Turm’ (con enoteca e ristorante ’Vinzenz’) nel cuore di Vipiteno, proprio sotto l’iconica torre che divide Città Vecchia e Città Nuova. Costruito nel 1400 come tipico palazzo della borghesia austro-tirolese, corte delle miniere di Ridanna nel tardo medioevo, divenne la dimora di famiglia alla fine del 1900. Stuben secolari documentano la vivacità di chi l’abitava.

Leggerezza, estetica, qualità sostenibile caratterizzano questa casa. Interior di design e focus sui dettagli contraddistinguono questo gioiello con solo 12 camere amato da clienti che cercano eleganza, raffinatezza e calore altoatesino. L’arredamento dalle linee pulite, legni pregiati ed elementi moderni, crea un’atmosfera intima e invitante. Piacere e relax che sono gli ingredienti del ristorante Vinzenz, il regno di Daniel. Un’ampissima selezione di vini di prima classe, degustabili anche al bicchiere, abbinati a un’eccellente cucina italiana fanno del locale una meta ambita dai locali ma anche dagli austriaci (Innsbruck dista circa mezz’ora). Certo, le quasi mille etichette di grandi cru e produzioni locali rendono l’enoteca punto d’approdo per gli amanti dei nettari di livello. Ma anche le papille non resteranno deluse con delizie per ogni palato, anche quelli vegetariani. Perché nella botte piccola... non manca niente.

D.Cas.